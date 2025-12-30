مساعد الخارجية الفلسطيني الأسبق: تهديد ترامب لحماس رسالة سياسية أكثر منها عسكرية

قال السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجوب نزع سلاح حركة حماس ومنحها مهلة قصيرة تُعد رسالة سياسية أكثر منها عسكرية.

وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حماس تمتلك البعد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، لكنها لا تتمتع بالبعد السياسي الكامل، مشيرًا إلى أن الحركة تسعى لإظهار قوتها واستمرار سيطرتها على الشارع الفلسطيني أمام الرأي العام ووسائل الإعلام.

وأضاف أن هذه النقطة ليست جوهرية في النقاش الدبلوماسي والسياسي، بل الهدف الرئيسي للقاء القوي بين ترامب ونتنياهو كان مناقشة المرحلة التالية في غزة بعد انتهاء المرحلة الحالية من اتفاقيات التهدئة والتسوية.

