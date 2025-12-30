قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
توك شو

أكلة سحرية .. سر وجبة ينصح بها خبراء الطاقة في رأس السنة

راس السنة
راس السنة
عادل نصار

نصحت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، بضرورة تناول وجبة السمك في أول أيام السنة الميلادية، حيث إن السمك رمز الرزق والخير والوفرة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلاميين شريف نور الدين، وشريف عبد البديع وسارة سامي، مقدمي أنا وهو وهي على قناة صدى البلد، أنه يجب بداية السنة بالخير لأن السمك يأتي من الماء رمز الطاقة والثراء.


طالبت بضرورة إحضاء ورقة وقلم وكتابة النوايا والأمنيات في العام الجديد، قائلة: في ناس بتيجي تقولي أيه اللي اتحقق من أمنيات السنة الماضية.

واستطردت أنه يجب خلال تنظيف زوايا المنزل في رأس السنة يجب استخدام الملح لأنه من الأمور القوية التي تتخلص من الطاقة السلبية ومن كان عنده تعطيل بشكل غير طبيعي يضاف خل للملح لأنه يطرد أي شيء غير لطيف.

سونيا الحبال خبيرة الطاقة وجبة السمك السنة الميلادية

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

