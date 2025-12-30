أكلة سحرية .. سر وجبة ينصح بها خبراء الطاقة في رأس السنة

نصحت سونيا الحبال خبيرة الطاقة، بضرورة تناول وجبة السمك في أول أيام السنة الميلادية، حيث إن السمك رمز الرزق والخير والوفرة.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلاميين شريف نور الدين، وشريف عبد البديع وسارة سامي، مقدمي أنا وهو وهي على قناة صدى البلد، أنه يجب بداية السنة بالخير لأن السمك يأتي من الماء رمز الطاقة والثراء.



طالبت بضرورة إحضاء ورقة وقلم وكتابة النوايا والأمنيات في العام الجديد، قائلة: في ناس بتيجي تقولي أيه اللي اتحقق من أمنيات السنة الماضية.

واستطردت أنه يجب خلال تنظيف زوايا المنزل في رأس السنة يجب استخدام الملح لأنه من الأمور القوية التي تتخلص من الطاقة السلبية ومن كان عنده تعطيل بشكل غير طبيعي يضاف خل للملح لأنه يطرد أي شيء غير لطيف.