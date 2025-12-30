أحمد موسى: البلد اللي بتقع مش بترجع تاني أبدا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تمتلك أجهزة أمنية ومعلومات على أعلى مستوى، مضيفا أن القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية على أعلى مستوى من التقدم.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة المصرية أسقطت مخططات فوضى 2011، متابعا أن أسماء محفوظ وسوكا كانا مشاركين في اقتحام مبنى أمن الدولة في 2011.

وتابع موسى: "هناك محاولات للوقيعة بين القوات المسلحة والشرطة والشعب، والبلد اللي بتقع مش هترجع تاني أبدا، وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين أجهزة الدولة والجيش والشرطة والجميع يعمل من أجل مصر".

