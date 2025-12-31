خبير استراتيجي: المشهد الإقليمي والدولي يؤكد حالة غير مسبوقة من التوتر

قال اللواء أسامة كبير، الخبير الاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، إن المشهد الإقليمي والدولي يشهد حالة غير مسبوقة من التوتر، محذرًا من أن تعطيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة قد يكون شرارة لموجة تصعيد جديدة.

وأضاف كبير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن هناك تعطيلًا واضحًا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد نقطة مفصلية في مسار التهدئة، خاصة أن حركة حماس تمثل جزءًا رئيسيًا منها، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بانهيار الاتفاق بالكامل.

وتابع أن حكومة بنيامين نتنياهو باتت قريبة من الانفكاك، في ظل ضغوط الانتخابات الداخلية، ما انعكس على تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ومحاولات كسب الوقت سياسيًا على حساب الاستقرار الأمني.