جامعة قناة السويس تستقبل خبير فولبرايت الأمريكي لدعم منظومة الإرشاد والصحة النفسية

استقبلت جامعة قناة السويس، الخبير الدولي الدكتور ماثيو شب، أستاذ الإرشاد النفسي بجامعة Shippensburg University بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برامج هيئة فولبرايت، في إطار حرص جامعة قناة السويس على تطوير منظومة الدعم النفسي وتعزيز الصحة النفسية داخل الحرم الجامعي، وتنمية قدرات الموارد البشرية الأكاديمية والمهنية.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق و منسق الزيارة، وبإشراف تنفيذي الدكتورة نهال لطفي، مدرس علم النفس التربوي وعضو مركز الإرشاد النفسي بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر مندور إن الزيارة تأتي في ضوء رؤية الجامعة الهادفة إلى تفعيل وحدة متخصصة للإرشاد النفسي، بما يسهم في دعم الصحة النفسية للطلاب، وزيادة الوعي بقضايا السلامة النفسية، ومساعدة الطلاب على إدارة الضغوط النفسية خلال مرحلتي الدراسة الجامعية والاستعداد للانخراط في سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة الجامعية والعملية التعليمية.

فيما أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن الزيارة استهدفت تعظيم الاستفادة العلمية والتطبيقية للهيئة المعاونة، وأعضاء هيئة التدريس، والأخصائيين النفسيين، والعاملين في المجال، من خلال برنامج تدريبي وتفاعلي مكثف امتد على مدار عدة أسابيع، تضمن محاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة، نُفذت وفق جدول زمني معتمد، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخبرات الدولية المقدمة.

وتناول البرنامج التدريبي عرض نماذج ناجحة لمراكز الإرشاد النفسي الجامعي، وآليات تأسيسها وإدارتها، إلى جانب مناقشة السياسات المهنية والأطر الأخلاقية، وحفظ السجلات والامتثال المؤسسي، والتفرقة بين العلاج النفسي والتربية النفسية وإمكانية الدمج بينهما داخل البيئة الجامعية.

كما شملت الموضوعات الإرشاد المهني، والتعامل مع قضايا تعاطي المخدرات، والتدريب على مهارات المساعدة الأساسية، وعلم النفس الإيجابي، واستعراض المدارس والنظريات العلاجية المختلفة، بما في ذلك العلاج المعرفي السلوكي، والعلاج بالقبول والالتزام ، والعلاج السلوكي الجدلي ، وعلاج الصدمات.

كما ركزت اللقاءات على آليات التعامل مع الأزمات النفسية، والحالات الانتحارية، والتخطيط للسلامة، وأفضل ممارسات الإشراف المهني وإدارة وحدات الإرشاد، فضلًا عن بناء هوية وحدة الإرشاد النفسي داخل الحرم الجامعي، ووضع استراتيجيات فعالة للتوعية والتواصل والتسويق داخل المجتمع الجامعي.

بينما أكدت الدكتورة ماجدة هجرس أن هذه الزيارة أسهمت في رفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والمهنية، ونقل خبرات دولية رائدة في مجال الإرشاد النفسي الجامعي، إلى جانب وضع خطة عمل استراتيجية واضحة لإنشاء وتشغيل وحدة الإرشاد النفسي بجامعة قناة السويس، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويراعي في الوقت ذاته الخصوصية الثقافية والمجتمعية.

هذا وأكدت جامعة قناة السويس استمرارها في دعم الشراكات الدولية وبرامج التبادل الأكاديمي، إيمانًا بدورها في توفير بيئة جامعية صحية وآمنة نفسيًا، قادرة على إعداد كوادر مؤهلة علميًا ونفسيًا، تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتلبية متطلبات سوق العمل.