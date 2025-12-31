قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد موعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: على المسلم فتح صفحة جديدة مع الله فى بداية العام الجديد

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه مع انتهاء عامٍ وبدء عامٍ جديدٍ يستطيع المسلم أن يبدأ مع ربِّه صفحةً جديدة؛ وقد رأينا الشرعَ وهو يدعو دائمًا إلى التجديد، فيقول رسولُ الله ﷺ: «جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ». قيل: يا رسولَ الله، وكيف نُجَدِّدُ إيمانَنا؟ قال: «أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (أحمد). فالرغبةُ في التجديد نجدها دائمًا في ثنايا الأوامر الإلهية؛ قال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاريات: 55)، والشرع يقول لنا دائمًا: هيا نبدأ من جديد؛ وهو أمرٌ يتناسب مع الضعف البشري، وفي الحديث: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» (الترمذي). فكثرةُ التوبة تتناسب مع كثرة الخطأ، وقد خُلِق الإنسانُ ضعيفًا.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه يُعين على فكرة التجديد هذه المحطاتُ التي يغفر الله لنا ما بينها؛ ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله ﷺ كان يقول: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ» (مسلم).

وأشار الى أنه قد أرشدنا أهلُ الله من المسلمين في طريق سلوكهم إلى ربِّ العالمين إلى برنامجٍ يتمثل في أربعة عناصر: «قلّة الطعام، وقلّة الكلام، وقلّة المنام، وقلّة الأنام».

أولًا: قلّة الطعام:

فالنبي ﷺ يقول: «حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ» (الترمذي). وكان ﷺ يصوم يومَيِ الاثنين والخميس، وكان يصوم ثلاثة أيام من وسط الشهر: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكان يصوم يوم عاشوراء، وكان يصوم الستَّ من شوال، وفي بعض الأحيان كان يصوم شهرَ المحرَّمِ كله أو شهرَ شعبانَ كله كما ورد في الحديث. ومن جمع كثيرًا من هذا وجد كأنه يصوم قريبًا من نصف السنة خلا رمضان. وكان يقول ﷺ: «أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ هُوَ صِيَامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا» (البخاري).

ثانيًا: قلّة الكلام:

نهانا الله سبحانه وتعالى عن اللغو، فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (المؤمنون: 3)، وقال: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (الفرقان: 72). وفي حديث معاذٍ رضي الله عنه لما سأل النبيَّ ﷺ: وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قال: «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ!» (الترمذي). وكان ﷺ يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِيَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ، فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ» (ابن ماجه). ومدح الله سبحانه وتعالى هذا الصنف فقال: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (البقرة: 269). وكان ﷺ يقول: «مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ» (البخاري). ولو أن الناس وضعوا هذا في برنامجهم اليومي لتغيّر وجهُ الاجتماع البشري من الصدام إلى الوفاق، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن العنف إلى الود.

ثالثًا: قلّة المنام:

وهي علامةٌ على كثرة العمل، ونراها في الإرشادات الإلهية؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (المزمل: 1–4)، وقال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ (الإسراء: 79). وتدريب الجسد على قلّة المنام أمرٌ يحتاج إلى أناةٍ وصبرٍ ومعالجةٍ بالحكمة حتى لا يُصاب الإنسانُ بأي ضرر؛ فإن المنبتَّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى.

رابعًا: قلّة الأنام:

نُظِّمت في الدين بالاعتكاف؛ قال تعالى مخاطبًا إبراهيمَ وإسماعيل: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ (البقرة: 125). ثم أيَّد الإسلام ذلك؛ فكان النبي ﷺ يعتكف العشرَ الأواخرَ من رمضان، وقد جاءه الوحي وهو متعبدٌ في غار حراء، حيث كان يتعبد الليالي ذواتِ العدد بعيدًا عن الناس. وهذا يتيح للإنسان فرصةً لمراجعة النفس والتأمل في كيفية الخروج من العيوب، واتخاذ قراراتٍ لتعديل السلوك وتغييره.

بداية عام جديد نهاية عام اخر عام 2025 عام 2026 التقرب لله كيف افتح صفحة جديدة مع الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

حامد حمدان

كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

ترشيحاتنا

ذهب

الذهب المصري والعالمي يقفز للقمة.. 2025 عام الطفرات القياسية للأونصة وعيار 21

صورة تعبيرية

جمعية المطورين العقاريين تحلل أداء السوق في 2025 وتضع توصياتها لـ2026

جانب من المباحثات

مياه الجيزة تبحث مع يونيسف مصر تعزيز التعاون في التوعية ورفع كفاءة المرافق

بالصور

كيف تحمي نفسك من الموت داخل سيارة تسلا؟ شاهد ماذا فعل أصحابها

تسلا
تسلا
تسلا

نشرة المرأة والمنوعات | مساعدة الآخرين تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة.. عدد ساعات النوم لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

وصفة سهلة ولذيذة للشتاء .. طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة
طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة

دراسة صادمة: مساعدة الآخرين لساعات قليلة أسبوعيًا قد تحمي من الخرف وتبطئ فقدان الذاكرة

تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف
تأثير مساعدة الآخرين في الوقاية من الخرف

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد