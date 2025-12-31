قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار السلع الغذائية اليوم بالوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، مدعومة بوفرة ملحوظة في السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق المحلية والمنافذ الحكومية، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تعمل على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التداول، بما يضمن انتظام حركة السلع وتوافرها بالكميات المناسبة، خاصة مع زيادة الإقبال الموسمي خلال فصل الشتاء.


وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا بالغًا بملف الأمن الغذائي، من خلال التنسيق الدائم بين المديريات المعنية لتكثيف ضخ السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، إلى جانب دعم المنافذ المتحركة للوصول إلى القرى والمناطق النائية، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر.

وحسب رصد ميداني لحركة الأسواق، جاءت أسعار اللحوم والدواجن مستقرة نسبيًا، حيث تراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 300 و350 جنيهًا، فيما سجلت الدواجن البيضاء سعرًا يتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص منتجات الألبان، بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل نصف الكيلو 45 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض 150 جنيهًا. كما استقرت أسعار الزيوت والسمن، حيث سجل سعر زجاجة الزيت (1 لتر) 55 جنيهًا، والسمن 65 جنيهًا للكيلو و130 جنيهًا للعبوة وزن 2 كيلو.

أما السلع الجافة، فقد سجل سعر كيلو الدقيق 23 جنيهًا، والشاي الحجم الكبير 50 جنيهًا. وجاءت أسعار الأرز والسكر على النحو التالي: لفة أرز (1 كيلو صافي) 220 جنيهًا، ولفة سكر (1 كيلو صافي) 265 جنيهًا، ولفة أرز (800 جرام) 185 جنيهًا، بينما بلغ سعر شكارة الأرز وزن 10 كيلو 215 جنيهًا، و25 كيلو 510 جنيهات.

وسجلت أسعار البقوليات استقرارًا، حيث بلغ سعر كيلو الفاصوليا 50 جنيهًا، وكيلو العدس الأصفر 45 جنيهًا، كما بلغ سعر شكارة المكرونة (10 كيلو) 180 جنيهًا، وكرتونة المكرونة (20 كيسًا) 120 جنيهًا، وسجلت منتجات الأسماك المعلبة أسعارًا تتراوح بين 85 و100 جنيه حسب النوع.

وأكد عدد من المواطنين أن توافر السلع ساهم في تقليل حدة الارتفاعات السعرية، فيما أشار التجار إلى أن ضخ كميات إضافية حدّ من أي ممارسات احتكارية.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ خططها للتوسع في المعارض الموسمية والمبادرات المجتمعية، بالتعاون مع المنتجين المحليين، لضمان استمرار توافر السلع بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار الأسواق بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد سلع غذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

ترشيحاتنا

رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة

رئيس النيابة الإدارية يتفقد مقر الهيئة استعدادا لمسابقة التعيين لوظيفة معاون

الإدارية العليا

الإدارية العليا: لجان توفيق المنازعات غايتها تحقيق العدالة الناجزة وتقليل النفقات

المتهمين

القبض على 7 عناصر جنائية تعدوا على شخص بالأسلحة البيضاء بالإسماعيلية

بالصور

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد