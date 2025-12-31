قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراء أخير من أحمد عبد الرؤوف بعد الرحيل عن الزمالك
34 محطة محولات.. جهود الكهرباء خلال 2025 لتغذية مشروعات الاستصلاح الزراعي
الجاموسي بـ320 جنيهاً.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء والشعبة تكشف مفاجأة
2 مليون عداد كودي ومحاضر بسرقة 4.2 مليار كيلووات.. إجراءات الكهرباء في 2025
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد إقبالًا ملحوظًا على شراء الدواجن بمختلف أنواعها، باعتبارها من السلع الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها غالبية الأسر كمصدر رئيسي للبروتين، خاصة في ظل الارتفاعات المتكررة التي تشهدها أسعار اللحوم الحمراء من وقت لآخر. ويحرص المواطنون على متابعة حركة الأسعار بشكل يومي، بحثًا عن الاستقرار وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأقل تكلفة ممكنة.

سادت حالة من الهدوء والاستقرار في أسعار الدواجن والبيض داخل الأسواق والمنافذ بمراكز المحافظة المختلفة، مدعومة بتوافر المعروض وانتظام حركة الإنتاج داخل المزارع، إلى جانب ضخ كميات مناسبة من الدواجن عبر المنافذ الحكومية ومحال البيع.

وخلال جولة ميدانية للاسواق لرصد حركة البيع والشراء، أكد عدد من التجار أن أسعار الدواجن لم تشهد أي زيادات اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، حيث جاءت الأسعار مستقرة مقارنة بالأيام الماضية، وجاءت على النحو التالي:
الفراخ الساسو سجلت نحو 80 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 65 و70 جنيهًا للكيلوجرام حسب المنطقة، في حين بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار البيض، فقد واصلت استقرارها داخل الأسواق، حيث سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 155 جنيهًا، وبلغ سعر البيض الأحمر حوالي 140 جنيهًا للكرتونة، بينما سجل البيض الأبيض نحو 125 جنيهًا.

ويرجع استقرار الأسعار إلى الطفرة التي شهدها قطاع الثروة الداجنة بمحافظة الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة، مستفيدًا من الطبيعة الصحراوية النظيفة والمناخ المناسب لتربية الدواجن، فضلًا عن التوسع في إنشاء المزارع الحديثة وتقديم الدعم لصغار المربين من خلال توفير الأعلاف والخدمات البيطرية والتحصينات الدورية.

وتواصل مديرية الطب البيطري، بالتعاون مع الوحدات المحلية، متابعة الأسواق بشكل يومي للتأكد من سلامة المعروض والتزام التجار بالأسعار المعلنة، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية لمنع أي ممارسات احتكارية.

ومع وفرة الإنتاج وتحسن إمدادات الأعلاف خلال هذه الفترة، يتوقع خبراء استمرار استقرار أسعار الدواجن والبيض بمحافظة الوادي الجديد خلال الأسابيع المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم استقرار السوق المحلي.

