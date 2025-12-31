بأبسط التفاصيل.. نصائح لاختيار الديكور المناسب للمنزل | فيديو

قالت مهندسة الديكور إيلاف حجازي إن اختيار ديكور المنزل يجب أن ينطلق أولًا من نمط حياة الشخص واحتياجاته اليومية، وليس من مجرد اتباع صيحات الموضة أو الألوان الرائجة، مشددة على أن المنزل يصبح أكثر راحة عندما يعكس شخصية قاطنيه وما يحبون ممارسته داخله.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن محبي مشاهدة التلفزيون والسينما المنزلية ينبغي عليهم التركيز على تصميم غرفة معيشة تسمح بمساحة مناسبة للشاشة، مع مراعاة المسافة الصحيحة بينها وبين الأريكة، إلى جانب تجنب الإكثار من الأغراض على طاولات القهوة لضمان الراحة البصرية.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يفضلون القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى يُنصح لهم بتخصيص ركن هادئ داخل المنزل، مزود بسماعات جيدة وستائر تحجب الإضاءة الزائدة، بما يساعد على خلق أجواء مناسبة للاسترخاء والتركيز.

وأشارت إلى أن الستائر تُعد عنصرًا أساسيًا في تغيير روح المكان، نظرًا لمساحتها الكبيرة على الحائط، مقترحة استخدام أقمشة بطابع الكريسماس أو اختيار ألوان احتفالية مثل الأحمر والأخضر والأبيض، مع إضافة بعض الزينة البسيطة التي يمكن الإبقاء عليها كجزء من الديكور لعدة أشهر بعد انتهاء الاحتفالات، للحفاظ على أجواء مبهجة ودافئة داخل المنزل.