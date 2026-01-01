التضامن تدشن المرحلة الثانية من مبادرة «أنا موهوب» بمحافظة القاهرة

دشنت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من مبادرة "أنا موهوب"، بمحافظة القاهرة، والتي تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب لدى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة - المجلس الأعلى لثقافة الطفل، ومنظمة اليونيسف، وعدد من الجهات الشريكة، وتستهدف الوصول إلى 300 طفل وأسرهم من الملتحقين بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمل الأطفال بمحافظة القاهرة.

نظمت الفعالية بجمعية أم كلثوم بحلوان وبحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشركاء، ومشاركة 150 طفلا من مركز مكافحة عمل الأطفال بالاسمرات وأندية الطفل في المعصرة والوايلي والشروق.

أهداف المبادرة ومراحل عملها

وقدمت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، عرضًا تناول أهداف المبادرة ومراحل عملها والنتائج المتحققة بالمحافظات التى شهدت انطلاق العمل بها، وهى الغربية ومرسى مطروح، حيث استفاد منها نحو 500 طفل وطفلة.

وأوضحت أن القاهرة تشهد بداية جديدة بما يضمن التنوع والجودة فى التنفيذ وتطبيق مبدأ التكامل الذى يرمى إلى تحقيق مصلحة الطفل، ضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية في الوصول إلى منصات الإبداع والابتكار.

وشهدت فعاليات التدشين تقديم عدد من الفقرات الفنية المتميزة، تضمنت إلقاء الشعر، وعروض التنورة، وفقرات غنائية قدمها كورال من الأطفال.

واستعرض الأطفال مهاراتهم الفنية فى لوحات فنية متميزة ومشغولات يدوية، حيث أقيم على هامش الفعالية معرض متميز لإبداعات الأطفال من أندية الطفل وذوي الإعاقة، وكذلك مشروعات وبرامج التمكين الاقتصادي الخاص بمحافظة القاهرة.

كما قام عدد من المتخصصين بتطبيق مقاييس علمية دقيقة لقياس الذكاء العام والمتعدد لدى الأطفال، بهدف تحديد نقاط القوة والموهبة الفردية لكل طفل، وتوجيههم نحو المسارات التعليمية والترفيهية الأنسب لقدراتهم.

وشاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات المبادرة من خلال تقديم الخدمات الصحية للأطفال وذويهم، وقدم ممثلو التمكين الاقتصادي على هامش المبادرة ورشًا تدريبية للأسر الراغبة في تعلم الصناعات التراثية والحرف اليدوية، إلى جانب ورش تعليمية للأطفال في مجالات الشعر والفنون الأدبية، بهدف تعزيز الهوية الثقافية والانتماء الوطني.

كما ستشارك وزارة التربية والتعليم من خلال ادارة تنمية المواهب في مجالات الفنون والأدب وعمل تدخلات ابتكارية للأطفال.

كما سينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ندوات توعوية للأطفال وأسرهم داخل أندية الطفل لتنمية مواهب الأطفال.

وشهد تدشين المبادرة حضور سامح فهيم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والدكتورة علياء محمد، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من القيادات التنفيذية.