جامعة قناة السويس تعلن عن جائزة "وسام التميز الذهبي للعاملين" لعام 2026 ​

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن فتح باب الترشح لجائزة "وسام التميز الذهبي للعاملين" بالجامعة، وذلك بناءً على موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في أكتوبر 2025.

وذلك في إطار سعيها المستمر نحو تطوير المنظومة الإدارية وربط البحث العلمي بخدمة المجتمع.


​تأتي هذه الجائزة التي يقدمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كبادرة تشجيعية من القطاع لتشجيع أعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، وتحديداً الحاصلين على الدراسات العليا (دكتوراة – ماجستير – دبلوم الدراسات العليا).

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الكوادر الإدارية على إيجاد حلول مبتكرة وعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

و​تُمنح الجائزة بصفة دورية كل 4 أشهر خلال العام (يناير – مايو – سبتمبر)، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بالجائزة.

وقد حددت الجامعة نهاية شهر فبراير 2026 كأخر موعد لتلقي ترشيحات الكليات وإرسال النتائج إلى "الإدارة العامة لمشروعات البيئة – إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية".

​وجهت الجامعة السادة عمداء الكليات بالإعلان عن الجائزة وتسهيل إجراءات المتقدمين، حيث يتوجب على الراغبين في الترشح تقديم ملف يحتوي على:
• ​موافقة السيد عميد الكلية على الترشح.

• ​سيرة ذاتية محدثة توضح أهم الإنجازات في الإدارة التابع لها الموظف.

• ​تقديم خطة تطويرية مبتكرة.

• ​الأوراق الرسمية (بيان حالة، صورة بطاقة الرقم القومي، رقم الهاتف).

• ​تقديم عدد (7) نسخ من ملف الترشح لتسليمها للجنة العليا المحكمة.

ينظم للجائزة إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية بالإدارة العامة للمشروعات البيئية بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة،  والمحاسبة منى أزوريس مدير الإدارة.

​تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام جامعة قناة السويس بخلق بيئة عمل تنافسية تعتمد على المعايير العلمية والشفافية، وتكريم الكفاءات التي تساهم بجهدها الفكري والإداري في رفعة شأن الجامعة وخدمة الوطن.

