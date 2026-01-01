الأسعار اليوم.. تراجع طفيف في الدواجن واستقرار محسوس بـ البيض

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مصر اليوم الخميس  1 يناير 2026 تباينًا طفيفًا في الأسعار، حيث لوحظ انخفاض محدود في أسعار الفراخ البيضاء، بينما استقر سعر الكرتونة في مستويات ثابتة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الدواجن (محلي – للمستهلك):

الفراخ البيضاء:

سعر التجّار (بورصة): 64 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك داخل المحال: 77 جنيهًا للكيلو


الفراخ الساسو:

سعر التجار: 92 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك: 100 جنيهًا للكيلو


الفراخ الأمهات:

سعر التجار: 63 جنيهًا للكيلو

سعر المستهلك: 73 جنيهًا للكيلو


الفراخ البلدي:

سعر التجار: 110 جنيهات للكيلو

سعر المستهلك: 120 جنيهًا للكيلو


الأوراك: 84 – 86 جنيهًا للكيلو

البانيه: 200 – 210 جنيهات للكيلو

الصدور: 105 – 110 جنيهات للكيلو

الكبد والقوانص: 82 – 85 جنيهًا للكيلو


أسعار البط:

سعر الكيلو للمستهلك: نحو 160 جنيهًا

كتكوت بط مسكوفي (عمر يوم): 61 – 62 جنيهًا

كتكوت بط مولار: 64 – 65 جنيهًا

بط تسمين فرنسي: 48 – 50 جنيهًا

بط بكيني فرنسي: 32 – 33 جنيهًا


أسعار الكتاكيت (عمر يوم):

الكتكوت الأبيض: بين 25 – 25.5 جنيهًا

الكتكوت الساسو: بين 13 – 14 جنيهًا

البلدي الحر: 7 – 7.5 جنيهًا

الكتكوت المشعر: بين 7.5 – 8 جنيهات


أسعار البيض (للمستهلك – الكرتونة):

البيض الأحمر: بين 140 – 145 جنيهًا

البيض الأبيض: بين 135 – 140 جنيهًا

البيض البلدي: بين 135 – 140 جنيهًا


أسعار الطيور الأخرى:

الحمام (زوج): بين 150 – 160 جنيهًا

السمان (4 قطع): 70 – 80 جنيهًا حسب الحجم

الأرانب: 110 – 115 جنيهًا للكيلو


وأضافت شعبة الدواجن أن هذا التراجع الطفيف داخل بورصة الدواجن ناجم عن توازن نسبي بين العرض والطلب

كما لفتت الشعبة إلى أن أسعار الأعلاف شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، ما ساهم في ضبط الأسعار خلال هذه المرحلة.

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

طريقة عمل البليلة

نيفين القاضي

حمص الشام

