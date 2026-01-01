طرح البوسترات الرسمية لمسلسل «بيت بابا» استعدادًا لعرضه قريبا

طرحت شركة صباح إخوان عبر صفحاتها الرسمية البوسترات الرسمية لمسلسل «بيت بابا»، تمهيدًا لعرضه يوم ١١ يناير من الاحد للخميس خلال الفترة القادمة فى دراما الأوف سيزون على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

و هو عمل جماعى كوميدى إجتماعى يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، في مقدمتهم محمد أنور، محمد محمود، أحمد عبد الحميد، انتصار، مريم الجندي، سليم الترك إلى جانب رانيا محمود ياسين والطفل جان رامز، في تجربة درامية جديدة تحمل الطابع الكوميدي الاجتماعي.

مسلسل بيت بابا

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويشارك في الكتابة كل من محمد السوري، شريف يسري، محمد فتحي، وأنس النيلي، تحت إشراف عام على الكتابة لأمين جمال. ويتولى الإخراج محمد عبد الرحمن حماقي _ مسئول اعلامى د. محمد محسن الإنتاج من خلال سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان، للمنتج صادق الصباح.

ويُعد «بيت بابا» عملًا عائليًا يرسم الابتسامة ويقترب من الأسرة المصرية بتفاصيلها اليومية، مقدمًا مواقف إنسانية خفيفة الظل في إطار اجتماعي دافئ، ومن المنتظر عرضه خلال أسابيع قليلة.