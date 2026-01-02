قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

موعد انتهاء التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي بمركز بلاط بالوادى الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط فى محافظة الوادى الجديد،  استمرار باب التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، حتى أخر شهر بناير الجارى.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط فى محافظة الوادى الجديد، قررت فتح باب التقديم خلال الفترة  من 1 يناير وحتى نهاية الشهر، وذلك بناءا على توجيهات اللواء دكتور محافظ الوادى الجديد أثناء انعقاد المجلس تفيذي للمحافظة خلال شهر ديسمبر الجارى بشان استطلاع رأى المواطنيين بمركز بلاط من الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

سداد مقدر جدية حجز 3 آلاف جنيه

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية التوجه الى مركز التطور التكنولوجى بديوان عام مركز ومدينة بلاط وسداد مبلغ 3 آلاف جنيه تأمين جدية وفى حالة عدم انطباق الشروط يتم استرداد المبلغ.

وتضمنت شروط التقديم أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضى الدخل عن 50 سنة فى تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطى الدخل عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) فى تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطى الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة فى تاريخ نهاية مدة القرض.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد وحدات اسكان

