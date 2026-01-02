240 مليون جنيه .. حبس 9 عناصر لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 9 أشخاص لاتهاهم بجلب مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين

فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (9 أشخاص لـ 6 منهم معلومات جنائية) بمحاولة جلب كميات من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" والمواد الخام المكونة له لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم وبحوزتهم (94 كيلو جرام من مخدر الحشيش الإصطناعى - كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة – الأدوات المستخدمة فى التصنيع – "3 سيارات ، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية " من متحصلات نشاطهم الإجرامى ) هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (240 مليون جنيه).