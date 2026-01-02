الاحتفال باليوم العالمي للتطوع وتكريم الفرق التطوعية بالهلال الأحمر المصري بدمياط

شهد اللواء محمد همام، السكرتير العام لمحافظة دمياط ، الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي تضمن تكريم الفرق التطوعية، خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري – فرع دمياط، تقديرًا لجهود المتطوعين ودورهم الإنساني والمجتمعي وذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد وحسن عبد الوهاب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط و أحمد عوض الأمين العام للجمعية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الحاليين والسابقين وبحضور أكثر من ٥٠٠ متطوع من كافة أنحاء محافظة دمياط.

وخلال كلمته، نقل السكرتير العام تحيات وتقدير محافظ دمياط لكافة القائمين على العمل التطوعي، معربًا عن اعتزازه بالدور المتميز الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومؤكدًا أن العمل التطوعي يُجسّد أسمى معاني الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ويعكس وعي الإنسان بدوره تجاه وطنه ومجتمعه، ويسهم في تعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية عروضًا تقديمية لأفلام تسجيلية تحاكي أنشطة وجهود الفرق التطوعية بجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى جانب فقرات فنية وغنائية عبّرت عن روح العطاء والعمل الجماعي.

وفي ختام الاحتفالية، تسلّم اللواء محمد همام درع جمعية الهلال الأحمر المصري، والذي قُدِّم تكريمًا للدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقديرًا لدعمه المتواصل لأنشطة العمل التطوعي والإنساني بالمحافظة.