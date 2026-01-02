ختام فعاليات أسبوع الاستدامة البيئية في دمياط

قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام بتوزيع هدايا عينية صديقة للبيئة على السادة الزملاء الموظفين بالديوان العام.



وتضمنت الهدايا نباتات عطرية وشمع فلاتر، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وتشجيع تبني الممارسات البيئية الإيجابية داخل بيئة العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ونشر ثقافة الاستدامة بين العاملين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص محافظة دمياط على دعم الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وبما يعكس دور المؤسسات الحكومية في المشاركة الفعالة بالمبادرات البيئية والمجتمعية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أیمن الشھابي محافظ دمیاط، واشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ومتابعة ميدانية من السيد اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام.