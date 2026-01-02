تجهيز شوارع وسط الإسكندرية استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد

تستعد محافظة الإسكندرية لاحتفال الاقباط بعيد الميلاد في 7 يناير 2026، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بحي وسط في أعمال رفع كفاءة النظافة وتقليم الأشجار بمحيط الكنائس.

وبناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفي إطار الاستعدادات لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، تابعت المهندس إيمان عباس، رئيس حي وسط، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة النظافة وتقليم الأشجار بمحيط الكنائس.

وتم ذلك بالمرور بكنائس أبو سيفين بمنطقة امبروزو، مار جرجس والشهيدين بمحرم بك، بالإضافة إلى الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، وتم التأكد من الحالة الجيدة للنظافة وتقليم الأشجار.

يأتي ذلك، وفق البيان الصادر عن حي وسط بالإسكندرية، في إطار رفع كفاءة محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، مع استمرار العمل للحفاظ على النظافة بالأماكن المذكورة.