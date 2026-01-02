قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تجهيز شوارع وسط الإسكندرية استعدادًا لاستقبال عيد الميلاد

أحمد بسيوني

تستعد محافظة الإسكندرية لاحتفال  الاقباط بعيد الميلاد  في 7 يناير 2026، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية بحي وسط في أعمال رفع كفاءة النظافة وتقليم الأشجار بمحيط الكنائس.

وبناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وفي إطار الاستعدادات لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، تابعت المهندس إيمان عباس، رئيس حي وسط، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة النظافة وتقليم الأشجار بمحيط الكنائس.

وتم ذلك بالمرور بكنائس أبو سيفين بمنطقة امبروزو، مار جرجس والشهيدين بمحرم بك، بالإضافة إلى الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل، وتم التأكد من الحالة الجيدة للنظافة وتقليم الأشجار.

يأتي ذلك، وفق البيان الصادر عن حي  وسط بالإسكندرية، في إطار رفع كفاءة محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، مع استمرار العمل للحفاظ على النظافة بالأماكن المذكورة.

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

المفاصل

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

