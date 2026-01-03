قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع موقف مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس مراد غالى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، يستعرض موقف “مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء”.

وصرح سويلم بأنه وفى إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو التحول الرقمي والإدارة الذكية في إدارة ومراقبة المنظومة المائية وتحسين كفاءة المتابعة والتقييم، ودعم أدوات اتخاذ القرار تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، فقد تم إطلاق مشروع إدارة الأصول لمصلحة الميكانيكا والكهرباء Asset Management System (AMS) بالتعاون بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل وبرنامج التعاون المصري الهولندي المشترك فى البحوث التطبيقية (JCAR).

وأضاف أن المشروع يهدف لإرساء منهج علمي لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وعلى رأسها محطات الطلمبات والمنشآت الكهروميكانيكية، من خلال الانتقال من أساليب الإدارة التقليدية المعتمدة على الخبرة الفردية ورد الفعل إلى إدارة حديثة قائمة على البيانات والتحليل والتنبؤ بالأعطال والصيانة الوقائية، ويشمل المشروع حصر الأصول وتوصيف حالتها الفنية وتقييم أدائها التشغيلي، وربطها بنظام رقمي موحد يدعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية.

ويمثل المشروع خطوة عملية نحو رقمنة الأصل بالكامل، بدءاً من التصميم والتشغيل، مروراً بالصيانة والتأهيل، وانتهاءً بالإحلال والتجديد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الصيانة والطوارئ.

كما يتيح المشروع رؤية فعلية للحالة التشغيلية للمحطات، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي، وإعداد الموازنات، وتحديد أولويات الاستثمار وفق أسس علمية واضحة، ويدعم المشروع التكامل المؤسسي بين قطاعات الوزارة المختلفة، ويؤسس لقاعدة بيانات موحدة قابلة للربط مستقبلاً مع أنظمة المراقبة والتحكم ونظم المعلومات الجغرافية ومنصات اتخاذ القرار على مستوى الوزارة.

وأشار إلى أن مشروع إدارة الأصول يعد أحد الأدوات الرئيسية لإعداد خطة استراتيجية متكاملة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، كما يعد الأداة الأساسية للحفاظ على أصول الوزارة وتعظيم الاستفادة منها وإطالة العمر الافتراضي لها، وتقليل معدلات الأعطال المفاجئة، من خلال الاعتماد على التقييم الدوري للحالة الفنية، والصيانة الوقائية والتنبؤية، وربط القرارات التشغيلية ببيانات دقيقة ومحدثة، كما يوفر المشروع أساساً واضحاً لتحديد أولويات الإحلال والتجديد، وتوجيه الاستثمارات المالية إلى الأصول الأكثر احتياجاً، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وقد بدأ التطبيق بنطاق الإدارة المركزية لشمال غرب الدلتا والإدارة المركزية لجنوب شرق الدلتا كمرحلة أولى، كما تم تدريب مهندسي الادارتين على التطبيق من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وفريق من معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء وجامعة زويل، على أن يتم تدريب باقي مهندسى الإدارات المركزية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء تباعا من خلال فريق معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء، واعقب ذلك الإدخال الفعلي للبيانات اليومية والتشغيلية للمحطات من خلال مهندسي الإدارتين، وجار ربط التطبيق بالمخازن و رفع التطبيق على خادم الوزارة بالتنسيق مع قطاع الادارة الاستراتيجية.

الرى وزير الرى مصلحة الميكانيكا المياه أخبار هانى سويلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

أمراض تزيد حدتها في فصل الشتاء

تحذير شتوي.. 10 أمراض قلبية تزداد حدتها في البرد

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد