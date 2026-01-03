تظبيط ومجاملة.. اتهامات للجنة مصر العطاء بشأن دعم مستشفى بالفيوم

أصدرت لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء مصر توضيحًا مهمًا ردًا على ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رددت – على غير الحقيقة – بأن زيارة وفد من نقابة الأطباء إلى مستشفى سنورس بمحافظة الفيوم تضمنت إشادة أو تقييماً للمستشفى أو للعاملين به.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارة لم تكن بأي حال من الأحوال بهدف الإشادة بأحد أو مجاملة أحد، ولم تتضمن أي تقييم لأداء العاملين أو إدارة المستشفى، كما لم تكن زيارة تفقدية أو رقابية، على غرار الزيارة التي شهدها المستشفى عقب زيارة نقيب الأطباء ووفد النقابة ومحافظ الفيوم.

وشددت اللجنة على أن الزيارة جاءت حصريًا في إطار دعم المستشفى من خلال لجنة "مصر العطاء"، والتبرع بجهاز "C-Arm".

وأوضحت اللجنة أن دعم مستشفى سنورس جاء بعد الوقوف على احتياجاته الفعلية، حيث كان المستشفى يعاني منذ سنوات من توقف عمليات العظام نتيجة عدم توافر جهاز "C-Arm"، وهو جهاز حيوي لا يمكن استئناف هذا النوع من العمليات بدونه، الأمر الذي كان ينعكس سلبًا على حق المرضى في الحصول على خدمة علاجية أساسية.

كما أكدت النقابة أن توجيه الدعم إلى مستشفى سنورس لا يحمل أي دلالات رقابية أو تقييمية، وإنما يُعد اعترافًا موضوعيًا بحجم احتياج المستشفى، شأنه شأن العديد من المستشفيات الحكومية التي تعاني ظروفًا صعبة، وتعاني من نقص في الأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية.

وشددت لجنة "مصر العطاء" على أن دورها يتمثل في توجيه الدعم إلى المناطق والمنشآت الأكثر احتياجًا، وليس تكرار الدعم لمؤسسات تمتلك بالفعل موارد مالية كافية.

وأضافت اللجنة أنه ووفقًا للقواعد المنظمة في لائحة "مصر العطاء" – التي تعتمد في تمويلها على تبرعات المواطنين – تُمنح الأولوية للمستشفيات التي تعاني من ضعف الميزانيات أو نقص التجهيزات الطبية، شريطة أن تقدم خدمات علاجية مجانية أو مدعومة للمواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

كما أشارت اللجنة إلى أنها تتلقى العديد من طلبات الدعم من مستشفيات مختلفة، إلا أنها تعتذر عن تلبية تلك الطلبات في الحالات التي تكون فيها المستشفيات تابعة لجهات ذات ميزانيات كبيرة، أو تقدم خدماتها بمقابل مادي كامل، وذلك حرصًا على توجيه تبرعات المواطنين إلى الأماكن التي تخدم المرضى الأكثر احتياجًا.

كانت نقابة الأطباء أعلنت الأسبوع الماضي عن استعادة مستشفى سنورس المركزي قدرته على إجراء جراحات العظام بعد سنوات طويلة من التوقف، وذلك عقب تبرع نقابة أطباء مصر عبر لجنة مصر العطاء - الذراع الإغاثي للنقابة - بجهاز الأشعة المتطور «C-Arm» ليشهد المستشفى انطلاق أول جراحة عظام به منذ سنوات.

وأكدت نقابة الأطباء، عقب تسليم الجهاز للمستشفى، أن هذه الخطوة تعيد الأمل إلى آلاف المرضى من أبناء محافظة الفيوم، وذلك بعد تمكين الأطباء من إجراء جراحات متقدمة وحديثة ودقيقة.

وقد شهد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء رئيس اتحاد المهن الطبية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تسليم جهاز "C-Arm" المقدم من نقابة أطباء مصر - لجنة مصر العطاء - إلى المستشفى.