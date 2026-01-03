قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الوادي الجديد.. إقبال ضعيف من الناخبين في الساعات الأولى من فتح اللجان

منصور ابوالعلمين

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إقبالًا محدودًا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، مع انطلاق عملية التصويت في الاستحقاق الدستوري الهام، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

وبدأت اللجان فتح أبوابها في المواعيد المحددة، حيث توافد عدد من الناخبين منذ اللحظات الأولى، إلا أن المؤشرات الأولية أظهرت إقبالًا متوسطًا مقارنة بالساعات الأولى، وسط توقعات بزيادة الكثافة التصويتية خلال فترات الظهيرة والمساء.
ويتنافس على المقعد الفردي بالدائرة الثانية، التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، عدد 2 مرشح مستقل، في سباق انتخابي يشهد متابعة واهتمامًا من أبناء الدائرة، في ظل ما تمثله المرحلة الحالية من أهمية على المستويين التشريعي والخدمي.

وأكد عدد من المواطنين أن عملية التصويت تسير بشكل منظم، دون معوقات، مع تواجد القضاة المشرفين على اللجان وأطقم التأمين والخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي شددت على ضرورة توفير المناخ الآمن والملائم لممارسة الحق الدستوري في التصويت.

وتضم الدائرة الثانية ثلاثة مراكز إدارية، وتبلغ الكتلة التصويتية بها 111 ألفًا و789 ناخبًا وناخبة، موزعين على 37 لجنة فرعية، بواقع 23 لجنة بمركز الداخلة، و7 لجان بمركز الفرافرة، و7 لجان أخرى بمركز بلاط، بما يضمن تغطية جغرافية مناسبة لتيسير مشاركة المواطنين.

ومن المنتظر أن تستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة من مساء اليوم، مع تكثيف المتابعة الميدانية لرصد انتظام اللجان وحجم المشاركة على مدار الساعات المقبلة.

