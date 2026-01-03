قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
برلمان

غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة
محمد الشعراوي

استأنفت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها في متابعة جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

يشارك في غرفة العمليات، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب - وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام - نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، والنائب محمد الحداد، أمين أمانة العمال، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وتتواصل غرفة العمليات على مدار اليومين، مع أمنائها في المحافظات التي تجري فيها جولة الإعادة، للمتابعة لحظة بلحظة لمجريات التصويت، وللتعامل مع أي إشكالية تواجه الناخبين.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن أن الجولات السابقة كشفت حالة التعاون بين الجهات المعنية، من أجل خروج الاستحقاق الانتخابي في أفضل صورة، حتى يعبر مجلس النواب المقبل عن آمال وتطلعات أبناء الشعب المصري.

وشددت غرفة العمليات، على الجميع مرشحين وناخبين، أهمية الالتزام بالقواعد التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يحافظ على الاستحاق الدستوري.

غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن الفريق محمد عباس حلمي جولة الإعادة انتخابات مجلس النواب 2025 الدوائر الملغاة

