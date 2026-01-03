غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

استأنفت غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمالها في متابعة جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا.

يشارك في غرفة العمليات، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب - وكيل مجلس الشيوخ، واللواء طارق نصير، الأمين العام - نائب رئيس البرلمان العربي، والنائب أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، والنائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة المجالس النيابية المركزية، والنائب محمد الحداد، أمين أمانة العمال، والنائب محمد الأجرود، أمين أمانة الشئون القانونية.

وتتواصل غرفة العمليات على مدار اليومين، مع أمنائها في المحافظات التي تجري فيها جولة الإعادة، للمتابعة لحظة بلحظة لمجريات التصويت، وللتعامل مع أي إشكالية تواجه الناخبين.

وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن أن الجولات السابقة كشفت حالة التعاون بين الجهات المعنية، من أجل خروج الاستحقاق الانتخابي في أفضل صورة، حتى يعبر مجلس النواب المقبل عن آمال وتطلعات أبناء الشعب المصري.

وشددت غرفة العمليات، على الجميع مرشحين وناخبين، أهمية الالتزام بالقواعد التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يحافظ على الاستحاق الدستوري.