قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم احتفالية كبرى لحملة مناهضة العنف ضد المرأة

الفاعلية
الفاعلية
الإسماعيلية انجي هيبة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية عدة فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة وذلك خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ٣١ ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وتضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها: ندوات توعوية ومعرضًا للحرف البيئية والمشغولات اليدوية والذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المنتجات المحلية وقافلة طبية لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تم تقديم خلالها خدمات قياس الضغط والسكر مجانًا.

وخلال اليوم الختامي لمناهضة العنف ضد المرأة، تم تنظيم احتفالية كبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية تحت عنوان «يوم الأمان الاجتماعي»، والذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إعداد وتنظيم إيمي موسى عضو المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وذلك بحضور نخبة رفيعة من القيادات البرلمانية والدينية والمجتمعية.

شارك في الاحتفالية نواب البرلمان عن محافظة الإسماعيلية: النائبة داليا سعد عضو مجلس الشيوخ، والنائبتان ماري جمال، ودكتورة ريهام الشاطوري عضوتا مجلس النواب، والنائبة أمال رزق الله، هذا إلى جانب رموز المجتمع المدني، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والطبية، وبحضور عضوات المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وحضور أ.د حسن يوسف عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية سابقا ومدير مركز الدراسات الإندونيسية بجامعة قناة السويس، و أ.د نشوى إسماعيل مدير عام مركز  البحوث البيطرية.

قدَّمت الاحتفالية الإعلامية الدكتورة سحر سالم، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة الشيخ مصباح شكري إمام مسجد الدوحة.

وأكدت لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية في كلمتها على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وقانونيًا، مشيرة إلى تنوع الأنشطة والبرامج التي تستهدف رفع الوعي ومساندة المرأة في مختلف القضايا، وعلى رأسها مناهضة العنف بكافة أشكاله، وبناء بيئة آمنة تضمن للمرأة الكرامة والاستقرار.

وأشارت أ.د. داليا منصور عميد كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس وعضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة إلى دور المؤسسات الأكاديمية في دعم قضايا المرأة، مؤكدة أهمية الصحة الجسدية والنفسية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي، ودور الجامعات في نشر الوعي العلمي، وتقديم الدعم البحثي والمجتمعي للحد من مظاهر العنف وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة.

وأوضحت د. وفاء قطب المأذونة في كلمتها
أهمية تعزيز الوعي القانوني والأسري لدى المرأة المصرية في حماية حقوقها، موضحة دور المأذون الشرعي في توثيق الحقوق، ونشر ثقافة التفاهم والعدل داخل الأسرة، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية ومواجهة العنف القائم على الجهل بالحقوق والواجبات.

وتطرقت المستشارة جيهان دياب – عضو المجلس القومي للمرأة فى كلمتها إلى أن التمكين القانوني للمرأة هو خط الدفاع الأول ضد العنف، مشيرة إلى جهود المجلس في تقديم الاستشارات القانونية والدعم النفسي، والعمل على ربط المرأة بمؤسسات الحماية، بما يضمن لها الأمان الاجتماعي والقدرة على اتخاذ القرار.

وأوضح د. محمد الظواهري – خبير الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية أشكال العنف الرقمي التي تتعرض لها المرأة، موضحًا سبل الحماية من الابتزاز الإلكتروني والتنمر عبر الإنترنت، وأهمية الوعي الرقمي كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمان الاجتماعي في العصر الحديث.

وتناول فضيلة الشيخ جمال علي كبير الأئمة بمديرية أوقاف الإسماعيلية المنظور الديني وقِيَم الرحمة والمودة واحترام المرأة، مؤكدًا أن الأديان السماوية جميعها كرّمت المرأة وحرّمت إيذاءها، ودعا إلى ترسيخ الخطاب الديني الواعي في مواجهة العنف وبناء الأسرة على أسس إنسانية سليمة.

وخلال الاحتفالية، قدم د. شريف علي عرضًا عمليًا مميزًا لفنون الدفاع عن النفس، استهدف تمكين المرأة من حماية ذاتها وتعزيز ثقتها بنفسها، في رسالة واضحة بأن القوة تبدأ بالوعي وتنتهي بالأمان.

وفي ختام الاحتفالية، اعربت إيمي موسى عن شكرها لجميع الشركاء والداعمين، ومؤكدة أن يوم الأمان الاجتماعي ليس مناسبة عابرة، بل مسار عمل مستدام لدعم المرأة وتمكينها وحمايتها.

وجاءت الاحتفالية في إطار التعاون المثمر مع قصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع الثقافة بالإسماعيلية، في يوم اتسم بحسن التنظيم، وثراء المحتوى، ورسائل إنسانية عميقة، أكدت أن الأمان الاجتماعي للمرأة هو أساس استقرار المجتمع بأكمله.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد