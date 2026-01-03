قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم احتفالية كبرى لحملة مناهضة العنف ضد المرأة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية عدة فعاليات لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة وذلك خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ٣١ ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

وتضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها: ندوات توعوية ومعرضًا للحرف البيئية والمشغولات اليدوية والذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المنتجات المحلية وقافلة طبية لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تم تقديم خلالها خدمات قياس الضغط والسكر مجانًا.

وخلال اليوم الختامي لمناهضة العنف ضد المرأة، تم تنظيم احتفالية كبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية تحت عنوان «يوم الأمان الاجتماعي»، والذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إعداد وتنظيم إيمي موسى عضو المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وذلك بحضور نخبة رفيعة من القيادات البرلمانية والدينية والمجتمعية.

شارك في الاحتفالية نواب البرلمان عن محافظة الإسماعيلية: النائبة داليا سعد عضو مجلس الشيوخ، والنائبتان ماري جمال، ودكتورة ريهام الشاطوري عضوتا مجلس النواب، والنائبة أمال رزق الله، هذا إلى جانب رموز المجتمع المدني، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والطبية، وبحضور عضوات المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، وحضور أ.د حسن يوسف عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية سابقا ومدير مركز الدراسات الإندونيسية بجامعة قناة السويس، و أ.د نشوى إسماعيل مدير عام مركز البحوث البيطرية.

قدَّمت الاحتفالية الإعلامية الدكتورة سحر سالم، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة قرآنية مباركة تلاها فضيلة الشيخ مصباح شكري إمام مسجد الدوحة.

وأكدت لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية في كلمتها على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وقانونيًا، مشيرة إلى تنوع الأنشطة والبرامج التي تستهدف رفع الوعي ومساندة المرأة في مختلف القضايا، وعلى رأسها مناهضة العنف بكافة أشكاله، وبناء بيئة آمنة تضمن للمرأة الكرامة والاستقرار.

وأشارت أ.د. داليا منصور عميد كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس وعضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة إلى دور المؤسسات الأكاديمية في دعم قضايا المرأة، مؤكدة أهمية الصحة الجسدية والنفسية كركيزة أساسية للأمان الاجتماعي، ودور الجامعات في نشر الوعي العلمي، وتقديم الدعم البحثي والمجتمعي للحد من مظاهر العنف وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة.

وأوضحت د. وفاء قطب المأذونة في كلمتها

أهمية تعزيز الوعي القانوني والأسري لدى المرأة المصرية في حماية حقوقها، موضحة دور المأذون الشرعي في توثيق الحقوق، ونشر ثقافة التفاهم والعدل داخل الأسرة، بما يسهم في تقليل النزاعات الأسرية ومواجهة العنف القائم على الجهل بالحقوق والواجبات.

وتطرقت المستشارة جيهان دياب – عضو المجلس القومي للمرأة فى كلمتها إلى أن التمكين القانوني للمرأة هو خط الدفاع الأول ضد العنف، مشيرة إلى جهود المجلس في تقديم الاستشارات القانونية والدعم النفسي، والعمل على ربط المرأة بمؤسسات الحماية، بما يضمن لها الأمان الاجتماعي والقدرة على اتخاذ القرار.

وأوضح د. محمد الظواهري – خبير الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية أشكال العنف الرقمي التي تتعرض لها المرأة، موضحًا سبل الحماية من الابتزاز الإلكتروني والتنمر عبر الإنترنت، وأهمية الوعي الرقمي كجزء لا يتجزأ من منظومة الأمان الاجتماعي في العصر الحديث.

وتناول فضيلة الشيخ جمال علي كبير الأئمة بمديرية أوقاف الإسماعيلية المنظور الديني وقِيَم الرحمة والمودة واحترام المرأة، مؤكدًا أن الأديان السماوية جميعها كرّمت المرأة وحرّمت إيذاءها، ودعا إلى ترسيخ الخطاب الديني الواعي في مواجهة العنف وبناء الأسرة على أسس إنسانية سليمة.

وخلال الاحتفالية، قدم د. شريف علي عرضًا عمليًا مميزًا لفنون الدفاع عن النفس، استهدف تمكين المرأة من حماية ذاتها وتعزيز ثقتها بنفسها، في رسالة واضحة بأن القوة تبدأ بالوعي وتنتهي بالأمان.

وفي ختام الاحتفالية، اعربت إيمي موسى عن شكرها لجميع الشركاء والداعمين، ومؤكدة أن يوم الأمان الاجتماعي ليس مناسبة عابرة، بل مسار عمل مستدام لدعم المرأة وتمكينها وحمايتها.

وجاءت الاحتفالية في إطار التعاون المثمر مع قصر ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع الثقافة بالإسماعيلية، في يوم اتسم بحسن التنظيم، وثراء المحتوى، ورسائل إنسانية عميقة، أكدت أن الأمان الاجتماعي للمرأة هو أساس استقرار المجتمع بأكمله.