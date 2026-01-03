قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى الغردقة العام يبدأ تشغيل وحدة القسطرة بإجراء 4 عمليات ناجحة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

انطلق التشغيل الفعلي لوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام، عقب نجاح الفريق الطبي في إجراء أربع عمليات قسطرة قلبية متتالية، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة البحر الأحمر، وتضع المستشفى على مسار جديد في التعامل مع أمراض القلب والتدخلات الدقيقة.

وجرت العمليات داخل مستشفى الغردقة العام مطلع يناير 2026، بالتزامن مع الافتتاح التشغيلي للوحدة الحديثة، التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، لتصبح بذلك أول وحدة قسطرة قلبية تعمل داخل مستشفى عام على مستوى المحافظة، بعد سنوات من الاعتماد على تحويل المرضى إلى محافظات أخرى.

وشهد التشغيل الأولي للوحدة متابعة ميدانية من محافظ البحر الأحمر، الذي اطّلع على سير العمل ونتائج العمليات الأربع، والتي تكللت جميعها بالنجاح، مؤكدًا أن بدء تقديم خدمة القسطرة القلبية داخل المحافظة يمثل خطوة محورية في تطوير المنظومة الصحية، ويخفف الأعباء عن المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً عاجلًا.

وأُجريت العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص من أساتذة واستشاريي القلب، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد السيد، أستاذ القلب بمعهد القلب القومي، وبمشاركة الدكتور محمود بيومي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، في إطار دعم فني وطبي يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن للوحدة ونقل الخبرات المتقدمة إلى الأطقم الطبية بالمستشفى.

كما تابع الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مراحل إجراء العمليات داخل غرفة القسطرة، مؤكدًا أن تنفيذ أربع حالات قسطرة في يوم واحد يعكس الجاهزية التشغيلية الكاملة للوحدة من حيث التجهيزات والبنية الفنية، فضلًا عن كفاءة الفرق الطبية والتمريضية المشاركة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني البحر الأحمر.

ويُعد بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام تطورًا جوهريًا في منظومة التعامل مع أمراض القلب، حيث يتيح التدخل السريع في الحالات الحرجة، ويعزز قدرة المستشفى على استيعاب عدد أكبر من الحالات دون الحاجة إلى الإحالة الخارجية، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين فرص الشفاء.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، تعتمد على تحديث البنية التحتية الطبية، وتوفير الأجهزة المتقدمة، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحافظات، وتحقيق العدالة في إتاحة الرعاية الصحية المتقدمة لجميع المواطنين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لإحالة محفظ قرآن للمحاكمة بتهمة التعدي على صغيرة في المحلة

شاهد عيان يكشف تفاصيل الساعات الحرجة في واقعة السباح جون ماجد

إهمال داخل حمام السباحة | شاهد عيان يكشف تفاصيل الساعات الحرجة في واقعة السباح جون ماجد

انتخابات مجلس النواب

أطول انتخابات.. بدء جولة الإعادة للانتخابات البرلمانيين بعدد من المحافظات|تفاصيل

بالصور

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد