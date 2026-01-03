مستشفى الغردقة العام يبدأ تشغيل وحدة القسطرة بإجراء 4 عمليات ناجحة

انطلق التشغيل الفعلي لوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام، عقب نجاح الفريق الطبي في إجراء أربع عمليات قسطرة قلبية متتالية، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة بمحافظة البحر الأحمر، وتضع المستشفى على مسار جديد في التعامل مع أمراض القلب والتدخلات الدقيقة.

وجرت العمليات داخل مستشفى الغردقة العام مطلع يناير 2026، بالتزامن مع الافتتاح التشغيلي للوحدة الحديثة، التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية، لتصبح بذلك أول وحدة قسطرة قلبية تعمل داخل مستشفى عام على مستوى المحافظة، بعد سنوات من الاعتماد على تحويل المرضى إلى محافظات أخرى.

وشهد التشغيل الأولي للوحدة متابعة ميدانية من محافظ البحر الأحمر، الذي اطّلع على سير العمل ونتائج العمليات الأربع، والتي تكللت جميعها بالنجاح، مؤكدًا أن بدء تقديم خدمة القسطرة القلبية داخل المحافظة يمثل خطوة محورية في تطوير المنظومة الصحية، ويخفف الأعباء عن المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً عاجلًا.

وأُجريت العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص من أساتذة واستشاريي القلب، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد السيد، أستاذ القلب بمعهد القلب القومي، وبمشاركة الدكتور محمود بيومي، استشاري أمراض القلب والقسطرة، في إطار دعم فني وطبي يهدف إلى ضمان التشغيل الآمن للوحدة ونقل الخبرات المتقدمة إلى الأطقم الطبية بالمستشفى.

كما تابع الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مراحل إجراء العمليات داخل غرفة القسطرة، مؤكدًا أن تنفيذ أربع حالات قسطرة في يوم واحد يعكس الجاهزية التشغيلية الكاملة للوحدة من حيث التجهيزات والبنية الفنية، فضلًا عن كفاءة الفرق الطبية والتمريضية المشاركة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني البحر الأحمر.

ويُعد بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام تطورًا جوهريًا في منظومة التعامل مع أمراض القلب، حيث يتيح التدخل السريع في الحالات الحرجة، ويعزز قدرة المستشفى على استيعاب عدد أكبر من الحالات دون الحاجة إلى الإحالة الخارجية، بما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين فرص الشفاء.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، تعتمد على تحديث البنية التحتية الطبية، وتوفير الأجهزة المتقدمة، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحافظات، وتحقيق العدالة في إتاحة الرعاية الصحية المتقدمة لجميع المواطنين.