ياسر حسان يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد الثلاثاء القادم

أعلن الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد عن موعد تقدمه بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد عام 2026.

وأكد ياسر حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد يوم الثلاثاء القادم.

وكان قد كشف الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد حسان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ابن لحزب الوفد منذ أكثر من 23 عاما ، ويمثل جيل الوسط والشباب ، ولذلك قررت ترشحي لرئاسة الحزب.

وأشار أمين الصندوق في حزب الوفد إلى أن لديه تجربة انتقالية يريد أن ينقلها لجيل آخر، باعتباره شابا يريد أن يستكمل المسيرة ، مؤكدا أنه على دراية كاملة بحزب الوفد وتاريخه.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، عملها اليوم "السبت" ٣ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي، لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءا من اليوم السبت حتى الخامسة مساء يوم الخميس ٨ يناير .

يُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.