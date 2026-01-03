الغردقة.. إيقاف أعمال بناء مخالف ومصادرة المعدات بمنطقة "الشيرتون"

قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية بالاشتراك مع شرطة المرافق تنفيذ إيقاف أعمال بمنى مخالف للضوابط منطقة الشيرتون .

أوضح رئيس حي جنوب انه خلال الجولة المرورية المكثفة لفرق المتابعة الميدانية وقسم التنظيم بالحي ، تم رصد عقار شرع صاحبه في تنفيذ أعمال بناء مخالفة للضوابط والاشتراطات البنائية المعمول بها ، وتم علي الفور تكليف قسم التعديات بالإيقاف الفوري للأعمال ومنع استكمال أي إنشاءات داخل الموقع.

وأضاف جبر بأنه تم التحفظ على كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في المخالفة وإيداعها بمخازن الحي ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة لضمان عدم تكرارها ، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء للحفاظ على سلامة المواطنين والتخطيط العمراني للمدينة.

وأوضح اللواء احمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة قائلا "نحن مستمرون في رصد أي محاولات للبناء المخالف ، طوال ايام الاسبوع وخاصة في أيام العطلات ، ولن نتهاون في مصادرة المعدات وفرض الغرامات المقررة قانوناً".