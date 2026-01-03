توقيع الكشف الطبي على الناخبين داخل لجان الإعادة في الوادى الجديد

بدأت فرق التأمين الطبي التابعة لمديرية الصحة بالوادى الجديد أعمالها أمام اللجان الانتخابية بجولة الإعادة بالدائرة الثانية (الداخلة – الفرافرة – بلاط).

بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،



وقالت مديرية الصحة بالوادي الجديد انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات والمنشآت الصحية، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتشار فرق المبادرات الرئاسية أمام اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأكد شريف صبحي مدي رعام الصحة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية من خلال غرفة العمليات بالمديرية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة صحيًا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جاهزية مقار اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثانية، لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالدائرة الثانية، حيث تم دعم اللجان الانتخابية بالتجهيزات الإدارية واللوجستية المطلوبة داخل وخارج مقار اللجان البالغ عددها 37 لجنة فرعية على مستوى الدائرة، وتشكيل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية والتدخل الفوري للتعامل مع أية بلاغات.