الغردقة.. ضبط 3 مخالفات إشغال طريق بمنطقة مجاويش خلال العطلة الرسمية

ضبط اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، ثلاث مخالفات إشغال طريق عام بمنطقة مجاويش، تمثلت في أعمال إنشائية وتشطيبات دون ترخيص، استغل مرتكبوها العطلة الرسمية لتشوين مواد بناء بالطريق العام، في مخالفة صريحة للقانون.

جاءت الحملة في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات وإشغالات الطرق، بما يضمن سيولة الحركة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة، ووفقًا لتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف الرقابة الميدانية وعدم السماح بوقوع أي مخالفات، خاصة خلال فترات العطلات.

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة أن الحملة استهدفت عددًا من مناطق الحي، وأسفرت عن ضبط ثلاث حالات إشغال مبانٍ بالطريق العام في منطقة مجاويش، حيث تبين قيام المخالفين بتخزين مواد بناء ومهمات تشطيب دون الحصول على التراخيص اللازمة، الأمر الذي تسبب في إعاقة حركة المشاة والسيارات، وخلق حالة من التكدس بالمنطقة.

وأشار اللواء أحمد جبر إلى أنه تم التحفظ على المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالحي لن تتهاون في مواجهة أي محاولة للتعدي على الطريق العام أو الأرصفة، أياً كان توقيتها.

وشدد رئيس الحي على أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي، خاصة خلال العطلات الرسمية، لملاحقة المخالفين وفرض الانضباط، مؤكدًا أن تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم، وصونًا للمظهر الحضاري للمدينة السياحية.