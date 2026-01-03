بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه.. كل ماتريد معرفته عن محطة محولات الزقازيق

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وضع الجهد على محطة محولات الزقازيق وإطلاق التيار الكهربائي والربط على الشبكة الموحدة فى إطار دعم التغذية الكهربائية اللازمة لمحافظات وسط الدلتا، ومشروعات التنمية الزراعية، والصناعية، واطمئن الدكتور عصمت على عمل شبكات التوزيع، وخطوط النقل على الجهود المختلفة، وتابع مستجدات تنفيذ الأعمال فى مشروعات توفير الكهرباء لتغذية عدد من المناطق فى إطار استعدادات الشبكة القومية لمجابهة الزيادة فى الأحمال والاستهلاك خلال فصل الصيف المقبل.

استمع الدكتور محمود عصمت، والمهندس حازم الأشموني، إلى عرض تقديمي من المهندس أسامة عبدالله رئيس شركة اجيماك، حول المحطة الذى تم تنفيذها طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية بجهود 500 كيلو فولت، وسعة 1500 ميجافولت أمبير، و 66/220 سعة 525 ميجافولت أمبير و11/66 سعة 200 ميجافولت أمبير بإجمالي تكلفة بلغت 2 مليار جنيه، و تغذى محطات الزقازيق القديمة، وبهتيم، ومنياالقمح، ومشتول السوق، وكفر شكر، وههيا، وهرية، وتعد المحطة ضمن خطة الاستعداد للصيف المقبل لضبط جهود الشبكة والحفاظ على استمرارية التغذية واستقرار التيار، وتم تفقد قسم المفاتيح المعزولة بالغاز، وغرفة الكنترول الخاصة بالمحطة، وشملت الجولة قيام الدكتور محمود عصمت والمهندس حازم الأشموني بوضع الجهد وتحميل المحطة على مستويات الجهود المختلفة، وقدم المهندس محمد رياض العضو المتفرع للمنطقة الشمالية شرحا خلال الجولة حول دور المحطة فى تعزيز الطاقة الكهربائية، وتغذية المشروعات التنموية العملاقة، وتوفير احتياجات المنطقة من الكهرباء.

أكد الدكتور محمود عصمت أن محطة محولات الزقازيق جهد 500 كيلو فولت سعة 1500 ميجافولت أمبير التى دخلت الخدمة اليوم تأتي فى إطار خطة العمل والتنسيق الدائم والمستمر بين قطاعات النقل والانتاج والتوزيع، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية، استعدادا لفصل الصيف، موضحا أن محطة الزقازيق وغيرها من المحطات التى دخلت الخدمة خلال العام الماضى والتى بلغت 31 محطة جديدة بالاضافة إلى ما يقرب من 40 محطة أخرى شهدت توسعات، وكذلك خطة العمل الحالية شهدت تغيرا فى أولويات العمل انطلاقا من الدروس المستفادة والتقييم لمعدلات الزيادة فى الاستهلاك وارتفاع الاحمال خلال الصيف الماضى، موضحا أن أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة الدولة للتنمية المستدامة، والتى يجرى العمل عليها فى جميع المحافظات، سيما المشروعات القومية العملاقة للتنمية الشاملة عمرانيا، وصناعيا، وزراعيا، وغيرها، مؤكدا، استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، موضحا أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا.