رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع تنفيذ خط طرد ربط محطة المعالجة الثلاثية بالغابة الشجرية

أكد اللواء مهندس/ بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه البحر الأحمر أنه يجري العمل الآن على تنفيذ خط طرد إضافي قطر 600 مم لربط محطة المعالجة الثلاثية بشبكة الري الخاصة بالغابة الشجرية بمدينة الغردقة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج حيث تصل الطاقة التصميمية لمحطة المعالجه الثلاثية الي ٩٠ الف م٣/ يوم.

ويأتي تنفيذ الخط ضمن خطة الشركة للاستخدام الأمثل للمياه المعالجه واستخدامها في ري الغابات الشجرية والتوسع في المساحات الخضراء



وشدد رئيس الشركة على سرعه الانتهاء من تنفيذ الخط حيث تواصل فرق التشغيل والصيانة العمل بنظام النوبتجيات لحين الانتهاء من تنفيذ الخط.



حيث من المقرر الانتهاء من ألاعمال وبدء تشغيل الخط صباح الغد طبقا للمعايير الفنية والذي سيساهم في استيعاب كميات المياه المعالجه والتخلص الآمن منها لضمان الحفاظ على الصحة والبيئة

مع اتخاذ الشركة لبعض الإجراءات الاحترازية خلال أعمال تنفيذ الخط حيث وجه رئيس الشركة إدارة الازمات والطوارئ وإدارة الصرف الصحي لتوفير سيارات مياه الصرف الصحي وتوفير كافة المعدات اللازمه للتعامل الفوري في حالة حدوث أي تسربات لمياه الصرف المعالج خلال أعمال تنفيذ الخط

كما وجه سيادته قطاع المعامل والجودة بالالتزام بالمعايير القياسية والصحية في اجراءات مراقبة جودة المياه المنتجه من المحطات