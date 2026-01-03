النيابة السويسرية: اتهمات بالقــ تل وإشعال حريق للمسئولين عن حريق منتجع التزلج

قالت النيابة العامة السويسرية، السبت، أنها أخضعت مديري بار تحت التحقيق الجنائي، بسبب اندلاع حريق يوم رأس السنة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً.

وأضافت النيابة العامة أن المتهمين يواجهوا عدة تهم تشمل، القتل بالإهمال، إشعال حريق، و التسبب بإصابات جسدية.



حريق في الولايات المتحدة

وفي سياق أخر، أفاد مسئولون أمريكيون اليوم السبت، أن حريقًا هائلًا اندلع في موقع بناء مجمع سكني بمدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية ، مما أجبر السكان المجاورين على إخلاء منازلهم مساء الجمعة، وأسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء.

وأوضح روبرت مورفي، رئيس قسم العمليات في إدارة إطفاء دنفر، أن أكثر من 100 رجل إطفاء من مختلف الجهات في منطقة دنفر الكبرى استجابوا للحريق الذي اندلع حوالي الساعة 6:45 مساءً يوم الجمعة بالقرب من تقاطع شارع ليتسديل الجنوبي وشارع فورست الجنوبي