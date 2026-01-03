تأكيدا لـ تصريحات سياسي أمريكي لـ صدى البلد .. ترامب يعلن إمكانية تولي ماتشادو القيادة الفنزويلية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيدرس إمكانية تولي زعيمة المعارضة الفنزولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو قيادة فنزويلا.

و أضاف دونالد ترامب، لا يمكننا المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور من حيث توقف سلفه في فنزويلا.

وتابع ترامب خلال تصريحات عبر قناة فوكس نيوز: سنكون منخرطين بشأن من يتولى زمام الأمور في فنزويلا ونقوم باتخاذ القرار حاليا.

و تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيدا لـ تصريحات السياسي الأمريكي باري دوناديو لـ “صدى البلد” ، الذي أشار إلى أن ماريا كورينا ماتشادو زعيمة المعارضة الفنزولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام في فنزويلا ستُمنح موقعا قياديا مهما بعد إزالة النظام الحالي.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حاول المقاومة أثناء اعتقاله وكان هناك إطلاق نار كثيف ، لكن مادورو لم يفلح في ذلك.

وأوضح رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال دان كين، لقد بدأنا العمل قبل أشهر لتنفيذ عملية اعتقال مادورو.

وأضاف الجنرال دان كين خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن العملية في فنزويلا تم تنفيذها بـ 150 طائرة، كما أن ظروف الطقس كانت مهمة لتنفيذ عملية اعتقال مادورو.

قال بيت هيجيست وزير الحرب الأمريكي، لقد عرضنا الذراع الطويلة للعدالة الأمريكية، وأضاف هيجيست خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، أن العملية في فنزويلا كانت من أجل السلام.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جلبنا مادورو لتقديمه للعدالة، وتم توجيه اتهامات جنائية لمادورو و زوجته.

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزير الخارجية وزير الحرب ورئيس هيئة الأركان : لقد نفذنا هجوما على فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وتابع ترامب: نتخذ قرارا الآن بشأن الخطوة التالية بالنسبة للقيادة الفنزويلية.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “سيأتي مادورو وزوجته إلى نيويورك”.