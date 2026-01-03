قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
Infinix Note Edge يجتاز فحص FCC ويكشف مواصفاته الرئيسية

Infinix
Infinix
احمد الشريف

أكمل هاتف Infinix Note Edge فحص لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) في 2 يناير 2026، مما أكد بعض مواصفاته الرئيسية وأشار إلى إطلاق وشيك في الأسواق العالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط.

إنهاء فحص FCC وشهادة التوافق

حصل الجهاز على شهادة FCC تحت الرقم 2AOMR-INNOTEEDGE، بعد اختبارات شاملة للإشعاع الكهرومغناطيسي والأداء اللاسلكي أجرتها Infinix في مختبراتها الصينية. 

يعد هذا الفحص خطوة أساسية نحو التسويق في أمريكا الشمالية وأوروبا، كما حدث مع سلسلة Note السابقة في 2025.

المواصفات المؤكدة رسميًا

أظهرت وثائق FCC شاشة بقطر 6.78 إنش بدقة FHD+ ومعدل تحديث 144 هرتز، مع دعم شبكات 5G مزدوجة SIM وواي فاي 6.

كما تأكدت بطارية سعة 5200 مللي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا 45 واط ولاسلكيًا 30 واط، بالإضافة إلى دعم بلوتوث 5.4 وNFC، حسب التقرير المنشور على موقع FCC الرسمي.

التفاصيل الفنية والأبعاد

يزن الهاتف 198 جرامًا بأبعاد 163.4 × 74.4 × 8 ملم، مع ذاكرة RAM تصل إلى 12 جيجابايت وبطاقات دعم تخزين UFS 3.1. 

يدعم كاميرا خلفية رباعية بمستشعر رئيسي 108 ميغابيكسل، كما أشارت الوثائق إلى معالج MediaTek Dimensity 7300، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي والألعاب المتوسطة.

توقعات الإطلاق والسوق

من المتوقع إعلان Infinix Note Edge رسميًا خلال معرض MWC في برشلونة فبراير 2026، بسعر يتراوح بين 250-350 دولارًا أمريكيًا. 

يستهدف الجهاز فئة المتوسطين في أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تُسجل Infinix نموًا بنسبة 25% في 2025 وفقًا لتقارير Counterpoint Research.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

