دعاء البرد للفقراء .. اللهم أنزل الدفء والطمأنينة على قلوبهم

دعاء البرد للفقراء ، كل ما يحتاج إليه الفقير في الوقت الذي يشهد برد قارس في جميع أنحاء البلاد ومع سقوط الأمطار في بعض المناطق هو دعم سواء مادي أو عيني أو طعام ، خاصة وأن الكثير الذي يعيشون في النجوع وفي القرى البعض منهم يقلق من أن ينهدم منزله في فصل الشتاء خاصة وأن أغلب منازل البعض كالعشش، يرتجفون من البرد، لا مأوى لهم سوى الله، وإن كان المسلم لا قدرة له ولا شيء يستطيع أن يقدمه بيده فأمامه باب كبير اسمه الدعاء، يرفع يده إلى الله عز وجل ويردد دعاء البرد للفقراء.

ويستحب في دعاء البرد للفقراء أن نقول اللهم هون برد الشتاء على من لا ملجأ ولا مأوى لهم ، اللهم أنزل الدفء والطمأنينة عليهم ، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم ، وأغنهم من فضلك يارب العالمين.

والإكثار في الأدعية وقت سقوط المطر هو وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك

اللهم في هذا البرد القارس نستودعك كل من ﻻ مأوى له؛ نستودعك كل من ﻻ لباس له؛ نستودعك كل من ﻻ دفء له نستودعك كل من ﻻ معيل له؛ نستودعك كل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا واﻵخرة اللهم فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء البرد للفقراء

اللهم انزل الدفء والطمأنينة على قلوبهم وأجسادهم فليس لهم رب كريم ومعين ورحيم سواك.

- إِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ أَلْقَى اللَّهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) ، مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَهَنَّمَ : إِنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي اسْتَجَارَنِي مِنْ زَمْهَرِيرِكِ ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ . فَقَالُوا : وَمَا زَمْهَرِيرُ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ : بَيْتٌ يُلْقَى فِيهِ الْكَافِرُ ، فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهَا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ”.

- اللهم هون برد الشتاء على عبادك المستضعفين، اللهم ارحم من لا مأوى له في هذا البرد الشديد، اللهم أبسط دفء رحمتك على من لا مأوى له.

دعاء البرد الشديد

-اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به.

-اللهم من أراد الإسلام والمسلمين من خلقك بسوءٍ، بيده أو لسانه، أو أضمر لهم في قلبه، فأحرج اللهم صدره، وأبعد شره، وادفع ضره، وأرعب جنانه، وزلزل أركانه، وفرق أعوانه، وأشغله بنفسه، وأمته بحسرته، ورده بغيظه، واقطع دابره، وأشغل خاطره، ولا تدع له بيتاً يأويه، ولا مالاً يكفيه، ولا ثوباً يواريه، وشرده في البلاد، واجعله عبرةً للحاضر والباد، وأهلكه كما أهلكت ثمود وعاد، اللهم لا ترفع له أبداً راية، واجعله لمن خلفه آية.

دعاء البرد والثلج

دعاء البرد والثلج على كل مسلم أن يحمد ربه على وجود جدران منزل يحميه وبيت يؤويه وأولاده، من لسعات البرد وسقوط الثلج والبرد الذي يعاني منه الكثير، فكم من بيوت في الأرياف تغرق من مطر الشتاء وتهدم بسبب السيول، ولذلك ننصح بدعاء البرد والثلج أن يكرره كل مسلم وأن يحمد ربه على نعمه وهناك الكثير من لم يجد هذه النعم البسيطة، و دعاء البرد والثلج مستحب حتى يهون الله البرد على الفقراء .

- اللهم انشر رحمتك على العباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد، ويستحب في دعاء البرد والثلج يا فارج الهم وكاشف الغم، يا غافر الذنب وقابل التوب، يا خالق الخلق وعالم السر، يا موفي بالعهد وصادق الوعد، يا راحم العبرات ومقيل العثرات، يا ستير العورات ومحيي الأموات، يا مضاعف الحسنات وما حي السيئات، أسألك يا رب البيت الحرام، والركن والمقام، رضاك والجنة، وأعوذ بك من النار، يا لطيفاً في فضائله، ورحيماً في بلائه، وكريماً في عطائه، تجل علينا باسمك اللطيف، الرحيم، الكريم.

-اللهم انقذ المسلمين كل مكان من قرس البرد وقساوة الشتاء اللهم كن لهم عونا و نصيرا.

-اللَّهُمَّ إني خائف مستجير فأجرني من عذابك، وسائل فقير فارزقني من فضلك، فلست ذا قوة فأنتصر، ولكني مذنب مستغفر، اللهم ارحم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثراتهم وتول بنفسك أمرهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وردهم إليك رداً جميلاً.

-يارب رفعنا أكفنَا نحو عطفِك داعين، وعلمنا أنك لا تردَ دعاءَنا.. فيا غافرَ الزلات عافنا، واعفو عنا، وفرج همومَنا، وأسعد قلوبنا".

- اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين، وصلّى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به . سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته. مُطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيراً يا رب العالمين، اللهم آمين.

دعاء للفقراء والمحتاجين

أمر على المسلم أن يتذكره مادامت ليست لديه القدرة على الإنفاق أو المساعدة بما يملك فلا يحرمهم من الدعاء، ولايخلوا منطقة من فقير الذي دائما يفقد راحته وسعادته لطلب الحاجة والشكوى، فمساعدة الفقير راحة نفسية علينا إذا وفقك الله فبادر وساعد بما يحتاج إليه ودعاء للفقراء والمحتاجين مطلوب خاصة مع اشتداد برد الشتاء وموجة الصقيع.

ومما اخترناه من دعاء للفقراء والمحتاجين اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ. لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

اللهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجاً منك إلّا إليك. اللهم إني أسألك يا من أقر له بالعبودية كل معبود، يا من يحمده كل محمود، يا من يفزع إليه كل مجهود، يامن يطلب عنده كل مقصود، يا من سائله من فضله غير مردود، يا من بابه لسؤاله غير موصود ولا محدود.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْت ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللّهُـمَّ ما أَمسى بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي، اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ

- اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

- اللّهم إغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.