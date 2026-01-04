دعمًا للمكفوفين .. «إدارة سلامة المرضى ببني سويف» تُسجّل المستندات الطبية بطريقة برايل

في إطار دعم مديرية الشئون الصحية ببني سويف لمرضى ذوي الهمم،

وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة – وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة دعاء سيد روبي – مدير إدارة سلامة المرضى،

قامت د. دعاء سيد روبي بتدشين مبادرة هي الأولى من نوعها، حيث تم لأول مرة طباعة إقرار حقوق وواجبات المريض، وكذلك إقرار الموافقة على إجراء جراحي أو تداخلي بطريقة برايل، بهدف تمكين المرضى ذوي الإعاقة البصرية من الاطلاع على حقوقهم والمشاركة الواعية في اتخاذ القرار الطبي، وذلك دعمًا لمبدأ العدالة في تقديم الخدمة الصحية و تطبيقا لمعايير إشراك المرضى وتحسين تجربتهم.

وقد تم عرض المبادرة على الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة خلال الاحتفالية التي أقيمت يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025 لتكريم أفضل مشاريع التحسين، حيث أبدى ترحيبه بالمبادرة ووافق على تطبيقها في كل من: وحدة تزمنت الشرقية ، مستشفى الواسطى المركزي.

حيث تم تسليم المستندات المطبوعة بالفعل للمنشآت الصحية المذكورة والتي قامت بدورها بتوزيعها على الأقسام المختلفة ، تمهيدًا لتفعيل استخدامها ضمن منظومة تقديم الخدمة الطبية.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية ببني سويف استمرار جهودها في تبنّي المبادرات التي تعزز جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى، بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.