الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هل هاتفك منها.. تحديث Realme UI 7.0 Beta يصل إلى تلك الهواتف

لمياء الياسين

أعلنت شركة ريلمي عن  النسخة التجريبية لتحديث Realme UI 7.0، مضيفةً بذلك أحد عشر هاتفًا ذكيًا جديدًا إلى القائمة. تشمل هذه الهواتف لطرازين من سلسلة Narzo، وهواتف من سلسلة P، وكشفت الشركة عن إصدارات البرامج الثابتة المطلوبة لتشغيل هذه الأجهزة ضمن البرنامج التجريبي. 

Realme UI 7.0

قائمة الأجهزة والإصدارات و البرامج الثابتة

إليكم قائمة الأجهزة وإصدارات البرامج الثابتة المطلوبة:


Realme 13 Pro+ 5G – RMX3921_15.0.0.1400
Realme 13 Pro 5G – RMX3990_15.0.0.1400
Realme 13+ 5G – RMX5000_15.0.0.1360
Realme 12+ 5G – RMX3867_15.0.0.1300
Realme P2 Pro 5G – RMX3987_15.0.0.1400
Realme P1 5G – RMX3870_15.0.0.1300
Realme P1 Speed ​​5G – RMX5004_15.0.0.1360
ريلمي نارزو 70 تيربو 5 جي – RMX5003_15.0.0.1360
ريلمي نارزو 70 برو 5جي – RMX3868_15.0.0.1300
ريلمي نارزو 70 5جي – RMX3869_15.0.0.1300
 

كيفية التسجيل في برنامج Realme UI 7.0 التجريبي؟


-أولاً، تأكد من أن هاتف Realme الخاص بك يعمل بنظام التشغيل المطلوب. يمكنك التحقق من تفاصيل الإصدار من صفحة "حول الجهاز". الآن، عليك تفعيل إعدادات المطور (إن لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل).

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > حول الجهاز > الإصدار > رقم الإصدار ، ثم انقر على إصدار البناء سبع مرات متتالية بسرعة.

-انتقل الآن إلى الإعدادات > حول الجهاز > ثم اضغط على شعار Realme UI 7.0 في الأعلى. بعد ذلك، اضغط على زر النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واختر برنامج الإصدار التجريبي  ثم انتقل إلى الوصول المبكر > قدم الآن وأرسل البيانات المطلوبة لإكمال طلبك.

- قد تتلقى تحديث Realme UI 7.0 التجريبي فورًا على هاتفك، يعد الإصدار التجريبي متاح بالفعل، أو قد يستغرق الأمر بضعة أيام في بعض الحالات. قبل تحميل حزمة التحديث، تأكد من أن هاتف Realme يحتوي على مساحة تخزين لا تقل عن 10 جيجابايت وشحن بطارية لا يقل عن 40% لضمان ترقية سلسة إلى Realme UI 7.0.

-يجب الانتباه إلى أن تلك التحديث يعد تجريبي، ولذلك قد لا تعمل بعض الميزات أو التطبيقات بشكل صحيح. تنصح ريلمي بعمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة، تحسبًا لأي مشكلة قد تحدث أثناء التثبيت، مع العلم أن ذلك نادر الحدوث.

واجهة المستخدم Realme شركة ريلمي تحديث Realme UI 70 مساحة تخزين نسخة احتياطية

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

محمد الغمراوي

حزب الوعي يحذر من الانجرار وراء الترندات.. ويؤكد: الصحافة الحقيقية تركز على القضايا الجوهرية

الدكتور أيمن محسب

أيمن محسب: استقرار اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته اليوم لمناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

بالصور

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

