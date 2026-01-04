هل هاتفك منها.. تحديث Realme UI 7.0 Beta يصل إلى تلك الهواتف

أعلنت شركة ريلمي عن النسخة التجريبية لتحديث Realme UI 7.0، مضيفةً بذلك أحد عشر هاتفًا ذكيًا جديدًا إلى القائمة. تشمل هذه الهواتف لطرازين من سلسلة Narzo، وهواتف من سلسلة P، وكشفت الشركة عن إصدارات البرامج الثابتة المطلوبة لتشغيل هذه الأجهزة ضمن البرنامج التجريبي.

Realme UI 7.0

قائمة الأجهزة والإصدارات و البرامج الثابتة

إليكم قائمة الأجهزة وإصدارات البرامج الثابتة المطلوبة:



Realme 13 Pro+ 5G – RMX3921_15.0.0.1400

Realme 13 Pro 5G – RMX3990_15.0.0.1400

Realme 13+ 5G – RMX5000_15.0.0.1360

Realme 12+ 5G – RMX3867_15.0.0.1300

Realme P2 Pro 5G – RMX3987_15.0.0.1400

Realme P1 5G – RMX3870_15.0.0.1300

Realme P1 Speed ​​5G – RMX5004_15.0.0.1360

ريلمي نارزو 70 تيربو 5 جي – RMX5003_15.0.0.1360

ريلمي نارزو 70 برو 5جي – RMX3868_15.0.0.1300

ريلمي نارزو 70 5جي – RMX3869_15.0.0.1300



كيفية التسجيل في برنامج Realme UI 7.0 التجريبي؟



-أولاً، تأكد من أن هاتف Realme الخاص بك يعمل بنظام التشغيل المطلوب. يمكنك التحقق من تفاصيل الإصدار من صفحة "حول الجهاز". الآن، عليك تفعيل إعدادات المطور (إن لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل).

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات > حول الجهاز > الإصدار > رقم الإصدار ، ثم انقر على إصدار البناء سبع مرات متتالية بسرعة.

-انتقل الآن إلى الإعدادات > حول الجهاز > ثم اضغط على شعار Realme UI 7.0 في الأعلى. بعد ذلك، اضغط على زر النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واختر برنامج الإصدار التجريبي ثم انتقل إلى الوصول المبكر > قدم الآن وأرسل البيانات المطلوبة لإكمال طلبك.

- قد تتلقى تحديث Realme UI 7.0 التجريبي فورًا على هاتفك، يعد الإصدار التجريبي متاح بالفعل، أو قد يستغرق الأمر بضعة أيام في بعض الحالات. قبل تحميل حزمة التحديث، تأكد من أن هاتف Realme يحتوي على مساحة تخزين لا تقل عن 10 جيجابايت وشحن بطارية لا يقل عن 40% لضمان ترقية سلسة إلى Realme UI 7.0.

-يجب الانتباه إلى أن تلك التحديث يعد تجريبي، ولذلك قد لا تعمل بعض الميزات أو التطبيقات بشكل صحيح. تنصح ريلمي بعمل نسخة احتياطية من البيانات المهمة، تحسبًا لأي مشكلة قد تحدث أثناء التثبيت، مع العلم أن ذلك نادر الحدوث.