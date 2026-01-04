خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا

رحبت إسرائيل بالعملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة وصفتها تل أبيب بأنها "تاريخية".

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل "تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لعب دورًا قياديًا في الدفاع عن العالم الحر".

وأضاف ساعر أن إسرائيل تقف "إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية"، الذي عانى، حسب قوله، من "استبداد غير شرعي" خلال حكم مادورو.

ورحب ساعر بإزاحة ما وصفه بـ"الديكتاتور الذي قاد شبكة لتجارة المخدرات والإرهاب"، معربا عن أمله في "عودة الديمقراطية إلى فنزويلا وإقامة علاقات ودية بين البلدين".

وأكد أن "الشعب الفنزويلي يستحق ممارسة حقوقه الديمقراطية"، مشددًا على أن أميركا الجنوبية "تستحق مستقبلا خاليا من محور الإرهاب والمخدرات".