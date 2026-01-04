قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
أخبار العالم

خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا

القسم الخارجي

رحبت إسرائيل بالعملية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا، والتي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في خطوة وصفتها تل أبيب بأنها "تاريخية".

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي، إن إسرائيل "تشيد بالعملية الأميركية في فنزويلا"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لعب دورًا قياديًا في الدفاع عن العالم الحر".

وأضاف ساعر أن إسرائيل تقف "إلى جانب الشعب الفنزويلي المحب للحرية"، الذي عانى، حسب قوله، من "استبداد غير شرعي" خلال حكم مادورو.

ورحب ساعر بإزاحة ما وصفه بـ"الديكتاتور الذي قاد شبكة لتجارة المخدرات والإرهاب"، معربا عن أمله في "عودة الديمقراطية إلى فنزويلا وإقامة علاقات ودية بين البلدين".

وأكد أن "الشعب الفنزويلي يستحق ممارسة حقوقه الديمقراطية"، مشددًا على أن أميركا الجنوبية "تستحق مستقبلا خاليا من محور الإرهاب والمخدرات".

إسرائيل الولايات المتحدة فنزويلا اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو جدعون ساعر

