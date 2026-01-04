قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شئون البيئة تستكمل حملة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» بالوفاء والذهبية وميدان شكسبير بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استكملت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ حملة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» بعدد من المناطق الحيوية بمدينة الغردقة، شملت منطقتي الوفاء والذهبية وميدان شكسبير، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من الاستخدام الضار للبلاستيك وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة دعم التحول نحو البدائل البيئية الآمنة، وتحفيز إنتاج واستخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية للمحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة لشئون البيئة أن الحملة نُفذت وفقًا للمواصفة القياسية رقم 3040 لسنة 2022، الصادرة استنادًا إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 559 لسنة 2022، وقرار رقم 445 لسنة 2024، والخاص بالمواصفات القياسية لخمس بدائل صديقة للبيئة، تشمل الأكياس القابلة للتحلل الحيوي، والأكياس المنسوجة وغير المنسوجة، إلى جانب الأكياس الورقية والقماشية.

وفي هذا السياق، جرى توزيع أكياس مطابقة للمواصفات القياسية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالمناطق المستهدفة، وذلك تبرعًا من اتحاد مصنعي البلاستيك بالغردقة، في خطوة تعكس التزامهم الجاد بدعم التوجه نحو البدائل الصديقة للبيئة، والمشاركة الفاعلة في حماية البيئة المحلية.

وأكدت الإدارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الصناعي، ورفع الوعي البيئي بأهمية تقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، لما له من آثار سلبية على البيئة البرية والبحرية، خاصة في محافظة البحر الأحمر التي تمثل أحد أهم المقاصد السياحية والبيئية في مصر.

وشددت الإدارة العامة لشئون البيئة على استمرار تنفيذ الحملة بمختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع تكثيف التوعية المجتمعية، ودعم الصناعات المحلية المنتجة للبدائل البيئية، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر وضمان استدامته للأجيال القادمة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

تنفيذي بورسعيد يصدق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني خدمى كنسي

المطرانية تشكر الرئيس.. تنفيذي بورسعيد يصدق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني خدمي كنسي للفئات الأولى بالرعاية

مبادره طببه

خلال عام.. فحص 1600 طفل مبتسر ضمن مبادرة رؤية أمل بمستشفى رمد المنصورة

حملات رقابية بالغربية

استجابة لشكاوى المواطنين.. ضبط 8 مخالفات في حملة رقابية على مخابز ثاني طنطا

بالصور

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد