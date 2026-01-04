شئون البيئة تستكمل حملة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» بالوفاء والذهبية وميدان شكسبير بالغردقة

استكملت الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ حملة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» بعدد من المناطق الحيوية بمدينة الغردقة، شملت منطقتي الوفاء والذهبية وميدان شكسبير، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحد من الاستخدام الضار للبلاستيك وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة دعم التحول نحو البدائل البيئية الآمنة، وتحفيز إنتاج واستخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بما يسهم في حماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية للمحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة لشئون البيئة أن الحملة نُفذت وفقًا للمواصفة القياسية رقم 3040 لسنة 2022، الصادرة استنادًا إلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 559 لسنة 2022، وقرار رقم 445 لسنة 2024، والخاص بالمواصفات القياسية لخمس بدائل صديقة للبيئة، تشمل الأكياس القابلة للتحلل الحيوي، والأكياس المنسوجة وغير المنسوجة، إلى جانب الأكياس الورقية والقماشية.

وفي هذا السياق، جرى توزيع أكياس مطابقة للمواصفات القياسية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالمناطق المستهدفة، وذلك تبرعًا من اتحاد مصنعي البلاستيك بالغردقة، في خطوة تعكس التزامهم الجاد بدعم التوجه نحو البدائل الصديقة للبيئة، والمشاركة الفاعلة في حماية البيئة المحلية.

وأكدت الإدارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الصناعي، ورفع الوعي البيئي بأهمية تقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، لما له من آثار سلبية على البيئة البرية والبحرية، خاصة في محافظة البحر الأحمر التي تمثل أحد أهم المقاصد السياحية والبيئية في مصر.

وشددت الإدارة العامة لشئون البيئة على استمرار تنفيذ الحملة بمختلف مناطق المحافظة، بالتوازي مع تكثيف التوعية المجتمعية، ودعم الصناعات المحلية المنتجة للبدائل البيئية، بما يسهم في الحفاظ على رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر وضمان استدامته للأجيال القادمة.