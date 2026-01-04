قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
كامل الوزير يجري جولة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. صور
حوادث

ضبط شاب تعدى على مسن باستخدام كلب في شبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، لتضمنه سير شاب في أحد شوارع شبرا الخيمة بصحبة كلب، وتركه يتعدى أكثر من مرة على رجل مسن كان يجلس داخل خيمة بالشارع.


وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من يفيد برصد مقطع الفيديو المتداول، والذي يوثق الواقعة محل البلاغ.

مواقع التواصل الإجتماعى


وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، وتبين تعمده ترك الكلب الخاص به للاعتداء على الرجل المسن أكثر من مرة، في مشهد أثار استفزاز وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، كما تم ضبط الكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح والضحك، دون إدراك لعواقب تصرفه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ارشيفية

تفاصيل معاقبة عاطلين بالمشدد 3 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار

ارشيفية

إحالة سايس للجنايات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بمنطقة الساحل

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين برشيد

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

