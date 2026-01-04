ضبط شاب تعدى على مسن باستخدام كلب في شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين، لتضمنه سير شاب في أحد شوارع شبرا الخيمة بصحبة كلب، وتركه يتعدى أكثر من مرة على رجل مسن كان يجلس داخل خيمة بالشارع.



وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من يفيد برصد مقطع الفيديو المتداول، والذي يوثق الواقعة محل البلاغ.

مواقع التواصل الإجتماعى



وبالفحص والتحريات، تم تحديد هوية الشاب الظاهر في الفيديو، وتبين تعمده ترك الكلب الخاص به للاعتداء على الرجل المسن أكثر من مرة، في مشهد أثار استفزاز وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، كما تم ضبط الكلب المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح والضحك، دون إدراك لعواقب تصرفه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.