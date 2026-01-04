للوقاية من وباء حمى الضنك.. الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة تطلق حملة للقضاء على البعوض

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، حملة موسعة للقضاء على البعوض، بالتعاون مع وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية صحة، بهدف حماية قال العميد سامح شكري، رئيس المدينة، إن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه باستهداف بؤر البعوض، وإطلاق حملات دورية تستهدف رش شوارع المدينة والقرى والتجمعات البدوية التبعة لها، مع رفع القمامة أول بأول، وتكثيف أعمال النظافة، إضافة إلى التأكد من غلق مطبق الصرف الصحي، والتأكيد على المواطنين بتغطية خزانات المياه.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملة قامت برش المبيدات بمحطات الصرف وأحواض الأكسدة، والمناطق السكنية بمنطقة الكيلو 9، والحي الأول والثاني بالمدينة، للوقاية من وباء حمى الضنك، وذلك ضمن جهود اللجان المركزية والفرعية للوقاية من هذا المرض الذي ينتقل عبر البعوض.

وأكد أنه جاري اتباع استراتيجية متكاملة للقضاء على البعوض، عن طريق الجمع بين المبيدات الكيميائية للقتل السريع، والمبيدات الطبيعية للوقاية، بجانب استخدام مبيدات اليرقات لكسر دورة التكاثر.

وأشار إلى أن القائمين على حملات الرش يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية، ومنها تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العينين، وعدم تناول الطعام أو الشراب خلال الرش، إضافة إلى التأكيد على المواطنين بترك المناطق المعالجة حتى تجف تمامًا قبل استخدامها.

ولفت إلى أن سكان الوديان وتجمعات البدوية يستخدمون مبيدات طبيعية، ومنها غرس أعواد القرنفل في نصف ليمونة ووضعها في أماكن انتشار البعوض، وإكليل الجبل كون رائحته تسهم في طرد البعوض.