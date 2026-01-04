قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للوقاية من وباء حمى الضنك.. الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة تطلق حملة للقضاء على البعوض

الحملة فى أبو زنيمة
الحملة فى أبو زنيمة
ايمن محمد

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، حملة موسعة للقضاء على البعوض، بالتعاون مع وزارة الصحة، والتنسيق مع مديرية صحة، بهدف حماية قال العميد سامح شكري، رئيس المدينة، إن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه باستهداف بؤر البعوض، وإطلاق حملات دورية تستهدف رش شوارع المدينة والقرى والتجمعات البدوية التبعة لها، مع رفع القمامة أول بأول، وتكثيف أعمال النظافة، إضافة إلى التأكد من غلق مطبق الصرف الصحي، والتأكيد على المواطنين بتغطية خزانات المياه. 
وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملة قامت برش المبيدات بمحطات الصرف وأحواض الأكسدة، والمناطق السكنية بمنطقة الكيلو 9، والحي الأول والثاني بالمدينة،  للوقاية من وباء حمى  الضنك، وذلك ضمن جهود اللجان المركزية والفرعية للوقاية من هذا المرض الذي ينتقل عبر البعوض.
وأكد أنه جاري اتباع استراتيجية متكاملة للقضاء على البعوض، عن طريق الجمع بين المبيدات الكيميائية للقتل السريع، والمبيدات الطبيعية للوقاية، بجانب استخدام مبيدات اليرقات لكسر دورة التكاثر.
وأشار إلى أن القائمين على حملات الرش يتبعون كافة الإجراءات الاحترازية، ومنها تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العينين، وعدم تناول الطعام أو الشراب خلال الرش، إضافة إلى التأكيد على المواطنين بترك المناطق المعالجة حتى تجف تمامًا قبل استخدامها.
ولفت إلى أن سكان الوديان وتجمعات البدوية يستخدمون مبيدات طبيعية، ومنها غرس أعواد القرنفل في نصف ليمونة ووضعها في أماكن انتشار البعوض، وإكليل الجبل كون رائحته تسهم في طرد البعوض.

جنوب سيناء حملة الصحة أبورديس مبيدات أبو زنيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

ارشيفية

تفاصيل معاقبة عاطلين بالمشدد 3 سنوات بتهمة التنقيب عن الآثار

ارشيفية

إحالة سايس للجنايات بتهمة ممارسة أعمال البلطجة بمنطقة الساحل

المتهم

القبض على شخص يوجه الناخبين برشيد

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد