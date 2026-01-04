تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات شخص بالقبض على نجله دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء الظاهر بمقطع الفيديو بقيام ضباط الشرطة بإلقاء القبض على نجله بدون وجه حق وتلفيق قضية له بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28 ديسمبر المنقضى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وفقاً لإجراءات مقننة من ضبط نجل الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر البودر)، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار..

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه فى إطار من الشرعية والقانون، وعرضه على النيابة العامة التى قررت إستمرار حبسه على ذمة التحقيقات.