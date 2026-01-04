قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
أخبار العالم

من غرفة النوم .. الكشف عن كواليس القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت مصادر مطلعة لشبكة “CNN” أن القوات الأمريكية اقتادت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من غرفة نومهما منتصف الليل، خلال عملية مداهمة أسفرت عن اعتقالهما دون سقوط ضحايا في صفوف القوات الأمريكية.

وأكد مسؤول أمريكي أن العملية نفذت بواسطة قوات النخبة الخاصة "دلتا" التابعة للجيش الأمريكي، وأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت التحضير لها منذ منتصف ديسمبر. 

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ العملية كان قد تعطل سابقًا بسبب ظروف الطقس وقرار ترامب بشن هجوم على نيجيريا في عيد الميلاد.

ووفقًا للمصادر، ركزت الخطط الأمريكية على الإطاحة بمادورو وتشكيل حكومة انتقالية تضم مجموعة من الفنزويليين قبل الدعوة إلى انتخابات. كما كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حاضرًا مع قوات العمليات الخاصة أثناء العملية، ويجري حاليًا نقل مادورو إلى نيويورك لمواجهة اتهامات أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية تتعلق بجرائم دولية ومكافحة المخدرات.

وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي إن مادورو "سيواجه قريبًا أقصى عقوبة من العدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية".

من جهته، صرح نائب الرئيس الفنزويلي لشؤون السياسة والأمن المدني والسلام، ديوسدادو كابيلو، أن الولايات المتحدة لم تحقق سوى "جزء" من أهدافها، مؤكداً أن البلاد ما زالت هادئة وتعرف ما يجب القيام به للمضي قدمًا.

في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو أن بلاده طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي رداً على العملية، مؤكداً أن الشعب الفنزويلي سيخرج منتصرًا أمام أي هجوم خارجي.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دلتا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كواليس اعتقال مادورو كواليس اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته

