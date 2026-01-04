«الوطنية للانتخابات»: فوز المُرشحين ياسر الهواري ومحمود علي بالدائرة الخامسة بجرجا بسوهاج

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى فوز المرشحين ياسر الهواري ومحمود علي بالدائرة الخامسة بجرجا بسوهاج

فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج

فوز المرشحين عصام العمدة وأحمد حسين جودة وعلي سيد معوض بالدائرة الثالثة الفتح بأسيوط

وفوز المرشحين يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله بالدائرة الرابعة أبشواى بالفيوم

وفوز المرشح محمد فؤاد بالدائرة الأولى بالفيوم.



وفوز وليد المليجي بمقعد الدائرة الثامنة بإمبابة في الجيزة.



بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأجريت جولة الإعادة للانتخابات الدوائر 19 فى 7 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والبحيرة والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا وذلك لاختيار 35 نائبًا لعضوية مجلس النواب 2025.