قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد إغلاق المجال الجوي اليوناني .. شركات الطيران تهبط بمطار القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي

استقبل مطار القاهرة الدولي العديد من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، في إطار الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان سلامة الحركة الجوية.

يأتي ذلك في ضوء إغلاق المجال الجوي اليوناني نتيجة عطل تقني بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

وشملت الرحلات التي تم تعديل مسارها عددًا من الرحلات الدولية القادمة على متن شركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية، والمتجهة إلى عدة وجهات أوروبية، وذلك بعد اعتمادها على المجال الجوي اليوناني كممر ملاحي رئيسي، الأمر الذي استدعى إعادة تخطيط مساراتها والهبوط بمطار القاهرة الدولي كبديل تشغيلي آمن، إلى جانب عودة إحدى الرحلات العابرة إلى نقطة الإقلاع وفقًا للتعليمات التشغيلية المعتمدة.

ويؤكد مطار القاهرة الدولي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق الكامل بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الرحلات المحولة، والحفاظ على انسيابية التشغيل وانتظام الحركة وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن الجوي.

 يواصل مركز إدارة الأزمات بمركز العمليات بمطار القاهرة الدولي المتابعة اللحظية لتطورات الموقف اولا باول ، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لمتابعة الرحلات التي تم تحويل مسارها حتى الآن، وضمان التعامل الفوري معها بكفاءة عالية، بما يضمن انتظام التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمد

مطار القاهرة اليونان اخبار مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

التعليم العالي

اطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات 2026

رئيس جامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام سير الامتحانات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: اختيار مصر لتكون المحطة الثانية لجولة كأس العالم يعكس مكانتها على خريطة الأحداث الرياضية العالمية

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد