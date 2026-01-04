قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

«صحة الإسماعيلية» تواصل جهودها في إحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية

الإسماعيلية انجي هيبة

أشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى حرص وزارة الصحة على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.
 

جاء ذلك بناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من توافر بيئة صحية سليمة لأبنائنا الطلاب والمعلمين.


وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي، أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على ١٣٢ مدرسة على مستوى المحافظة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر؛لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

وقد قام فريق صحة البيئة برئاسة الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة بالمرور على ٤٠ محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية، وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى سحب ١٨٠ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على ٦ محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

محافظ بني سويف يُتابع مع التعليم انتظام سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام 2025/2026

منفذ لبيع منتجات المدارس

«تعليم الجيزة» تفتتح منفذًا لبيع منتجات المدارس الثانوية الزراعية | صور

سفاح المعمورة

للمرة الثانية.. تحويل سفاح المعمورة لمفتي الجمهورية

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

