80 فرصة عمل للسيدات بمحافظة الجيزة

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مؤسسة التضامن، عن توفير عدد 80 فرصة عمل مخصصة للإناث بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم تشغيل المرأة وفتح آفاق جديدة لها في سوق العمل... ودعت الوزارة الراغبات في التقدم إلى سرعة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، أو التواصل عبر أرقام الواتساب المعلنة: 01024956781 أو 01280434414 (أ. أحمد الشيخ).

وتُعقد المقابلات في تمام الساعة 12 ظهرًا وفقًا للجدول والمواقع التالية:فرع البدرشين: الاثنين 12 يناير 2026 (العنوان: البدرشين، الطريق السريع، أعلى البنك الأهلي، الدور الثاني)... فرع أوسيم: الثلاثاء 13 يناير 2026 (العنوان: امتداد كورنيش الوراق، قرية طيين، فوق سوبر ماركت التوأم)...فرع إمبابة: الأربعاء 14 يناير 2026 (العنوان: 5 شارع السودان، برج اللؤلؤة، أعلى البنك الأهلي، أمام مترو الكيت كات)...فرع الوراق: الخميس 15 يناير 2026 (العنوان: 2 شارع عثمان بن عفان، أعلى كشري وبيزا السلطان، أمام شركة الغاز).

فرع بشتيل: الاثنين 19 يناير 2026 (العنوان: شارع المطحن، فوق سوبر ماركت الليبي، الشارع العمومي ببشتيل)...فرع العياط: الثلاثاء 20 يناير 2026 (العنوان: شارع شكري القواتلي، أول أرض المحلج، العياط).

أكدت هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتتضمن المزايا التالية:تأمين اجتماعي وطبي، مرتب أساسي (طبقًا للحد الأدنى للأجور) بالإضافة إلى حوافز مجزية، إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسب، فرص قوية للترقي الوظيفي...ويمكن للراغبات في التقديم التسجيل مباشرة عبر الرابط التالي: https://forms.gle/rJtJVsdMaxVEoEhm9.