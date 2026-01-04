قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
أخبار العالم

بابا الفاتيكان يدعو لحماية استقلال فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو

فرناس حفظي

أعرب البابا ليو، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في فنزويلا، بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو على يد الولايات المتحدة أمس، السبت.

ودعا البابا إلى احترام استقلال فنزويلا وحماية حقوق الإنسان فيها.


وأكدت تقارير صحفية، نقلاً عن مسئول فنزويلي رفيع المستوى، مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا خلال العملية الأمريكية، بينهم مدنيون وعسكريون.

وشنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات فجر السبت على العاصمة كاراكاس.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

ووصل مادورو فجر اليوم، الأحد، إلى نيويورك، حيث اقتادته القوات الأمريكية مكبّلًا ومغطى الرأس إلى قاعدة عسكرية، في حين لم تُكشف تفاصيل إضافية عن مكان احتجاز زوجته.

وأعلن ترامب أن الرئيس الفنزويلي وزوجته سيحاكمان في نيويورك بتهمة تهريب المخدرات، وهي التهمة التي ينفيها مادورو، مؤكدا أن الهدف هو تثبيت نظام موالٍ للولايات المتحدة يتيح السيطرة على الموارد الطبيعية في البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده ستشرف على حكم فنزويلا مؤقتًا لضمان انتقال السلطة بشكل آمن ومنظم، مع السماح للشركات الأمريكية بإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية واستثمار الموارد.

تأتي هذه التطورات وسط قلق دولي واسع، حيث أعربت الصين وروسيا وإيران عن موقفها من العملية، محذرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

