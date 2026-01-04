حطيت ايدي في الطين.. هالة صدقي تكشف كواليس أصعب مشاهدها

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن فخرها بالتعاون مع كبار المخرجين في بداية مشوارها الفني، مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب.

وقالت هالة صدقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن عاطف الطيب، كان يهتم بتنفيذ المشهد بواقعية، وعلقت: «في فيلم قلب الليل، أمرني عاطف الطيب بقص أظافري وتلطيخ يدي بالطين لأبدو مثل راعية غنم بصدق، ومن هنا استمرت في التركيز على مثل هذي التفاصيل في كل أعمالها.

وتابعت هالة صدقي، أنها استفادت كثيرا من العمل مع المخرج عاطف الطيب، معلقة: «لو ربنا مد في عمر عاطف الطيب كان بقالي شأن تاني في السينما».

أعمال هالة صدقي

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة هالة صدقي، عرض فيلم 7 Dogs التي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز ومونيكا بيلوتشي بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وهالة صدقي وناصر القصبي، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح واخراج المخرجين Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له ميزانية بلغا 40 مليون دولار.

أحدث أعمال هالة صدقي

كان أحدث أعمال هالة صدقي، هو مشاركتها في مسلسل اش اش، مع الفنانة مي عمر، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.