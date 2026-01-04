قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حطيت ايدي في الطين.. هالة صدقي تكشف كواليس أصعب مشاهدها

هالة صدقي
هالة صدقي
سعيد فراج

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن فخرها بالتعاون مع كبار المخرجين في بداية مشوارها الفني، مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب. 

وقالت هالة صدقي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن عاطف الطيب، كان يهتم بتنفيذ المشهد بواقعية، وعلقت: «في فيلم قلب الليل، أمرني عاطف الطيب بقص أظافري وتلطيخ يدي بالطين لأبدو مثل راعية غنم بصدق، ومن هنا استمرت في التركيز على مثل هذي التفاصيل في كل أعمالها.

وتابعت هالة صدقي، أنها استفادت كثيرا من العمل مع المخرج عاطف الطيب، معلقة: «لو ربنا مد في عمر عاطف الطيب كان بقالي شأن تاني في السينما». 

أعمال هالة صدقي 

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة هالة صدقي، عرض فيلم 7 Dogs التي تشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.  

فيلم The Seven Dogs من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز ومونيكا بيلوتشي بالإضافة الي تارا عماد وسيد رجب وهالة صدقي وناصر القصبي، الفيلم قصة المستشار تركي ال شيخ و وسيناريو وحوار محمد الدباح  واخراج المخرجين  Adel و Belal الذين كان اخر اعمالهما Bad boys 3 ، وقد رصد له  ميزانية بلغا 40 مليون دولار. 

أحدث أعمال هالة صدقي 

كان أحدث أعمال هالة صدقي، هو مشاركتها في مسلسل اش اش، مع الفنانة مي عمر، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

تدور الأحداث حول “إش إش”، فتاة جميلة وفقيرة، تجد نفسها مجبرة على دخول عالم الرقص، لكنها تتورط في عالم آل الجريتلي، حيث تكتشف أن حياتها المأساوية ما هي إلا امتداد لأسرار عائلية غامضة.

هالة صدقي أعمال هالة صدقي عاطف الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

لبنان: طائرة مسيرة تهاجم مركبة في جنوب لبنان

أرشيفية

الجيش اللبناني يوقف عددا من المواطنين والسوريين في قضايا مختلفة

نتنياهو

نتنياهو يعقد اجتماعا مساء اليوم لمناقشة المرحلة الثانية لاتفاق غزة

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد