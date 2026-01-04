هانى شاكر يكشف حقيقه امتلاكه ثروة تتخطى المليار جنيها

كشف الفنان هانى شاكر حقيقة امتلاكه لثروة مالية ضخمة تتعدى المليار جنيها مصريا، وفقا لما تم تداوله على مواقع التوصل الإجتماعي.

وقال هانى شاكر خلال لقائه ببرنامج المسار تقديم الإعلامي رودولف عبر قناة LBC ، انه ليس له اى مهنة اخرى يكسب من خلالها المال غير مهنة الفن .

وأضاف هانى شاكر: ان المعلومات التى تفيد بأن ثروته تصل لمليار و٦٥٠ مليون جنيه مصري ، هى معلومات ليس لها اى علاقة بالحقيقة ، معلقا: “ دا كلام مستحيل هو انا باخد من الحفلة كام وبصرف على بيتي وحياتى وفرقتى ازاى مفيش حد بيعتمد على الفن بس عنده المبالغ دى لازم يكون عنده عمل تانى عشان يوصلك للأرقام دى".

وعن اكبر مبلغ دفعه هانى شاكر ، قال ان شراء فيلته الأخيرة كلفته ٥٠ مليون جنيه وهذا اكبر مبلغ صرفه.

أغانى هانى شاكر

كان هانى شاكر قد طرح في الأول من سبتمبر الماضي، أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "اليوم جميل" عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث ظهر فيه بستايل جديد.

ويتضمن الألبوم 9 أغانٍ، هي: "يا ويل حالي"، و"أديتك ورود"، و"حمل الليالي"، و"تعباني حياتي"، و"اليوم جميل"، و"فيه حل"، و"مالكة كل حياتي"، و"عادي"، و"بستان شوك".

وطرح مؤخراً أغنيته الجديدة "انسى اللي خان" عبر جميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل الإطلالة الجديدة للفنان.

الأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.