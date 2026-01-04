أستاذ علوم سياسية: إصرار على أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة بقدر يليق بالدولة

أكد إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، أن هناك غيابا لدور الأحزاب في الشارع وقيامها بدورها الحقيقي، مضيفا أن الأحزاب ليست موجودة من أجل الانتخابات فقط.



وأضاف إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن القدرة المالية العالية هي العنصر الأكبر في اختيار أعضاء الأحزاب خلال الفترة الأخيرة.



وتابع إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، أن الأحزاب لم تستطيع جذب الفئة المناسبة واكتفت برجال الاعمال، مستدركًا أن انتخابات مجلس النواب ماراثون حقيقي وهذه الكلمة تنطبق عليها بقوة.

وأشار إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، إلى أن صوت المواطن في الصندوق هو الحكم الفصل وخاصة بعد منشور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية في مجلس النواب.



وأختتم إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، ان الجميع كان لديه إصرار على أن تكون الانتخابات نزية وشفافة بقدر يليق بالدولة المصرية.